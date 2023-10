SpaceX planlegger å lansere 144 raketter i 2024 for å utvide Starlink-tjenesten

SpaceX, luftfartsselskapet grunnlagt av Elon Musk, har satt ambisiøse mål for 2024. Ifølge en tjenestemann i selskapet planlegger SpaceX å skyte opp totalt 144 raketter neste år, og overgå sine egne rekordstore oppskytinger i 2023. Denne økningen i oppskytningsfrekvensen er drevet av utvidelsen av SpaceXs Starlink satellitt-internetttjeneste.

Antall oppskytinger fra SpaceX har økt jevnt og trutt ettersom Starlink fortsetter å vokse. I 2021 var det bare 31 oppdrag, men det antallet ble nesten doblet til 61 i 2022. Med lanseringen av Starlinks Direct to Cell-tjeneste i samarbeid med T-Mobile, har SpaceX som mål å øke oppskytningskapasiteten ytterligere neste år.

Direct to Cell, også kjent som «et mobiltelefontårn i verdensrommet», vil tilby mobile tjenester gjennom Starlink-satellitter. Tekstmeldingsfunksjoner vil være tilgjengelig i 2024, etterfulgt av samtaler og nettsurfing i 2025. Denne tjenesten vil være spesielt fordelaktig i områder uten mobildekning, spesielt i nødssituasjoner.

For å nå målet om 144 lanseringer i 2024, har SpaceX innlemmet automatisering i hele prosessen. Selskapet legger vekt på pålitelighet for å unngå forsinkelser forårsaket av feil. Denne høye lanseringsfrekvensen vil kreve en lansering hver 2.5 dag, sammenlignet med den nåværende hastigheten på én lansering hver 3.5 dag.

Siden mai 2019 har SpaceX plassert over 4,000 Starlink-satellitter i bane. I forrige måned kunngjorde selskapet at det har passert 2 millioner kunder som bruker internetttjenestene. Starlink er tilgjengelig i over 60 land og kobler kunder over hele verden med høyhastighetsinternett.

Mens SpaceX fortsatt ligger foran konkurrentene, går andre selskaper, som Amazon med Project Kuiper, også inn i den rombaserte internetttjenesteindustrien. Jeff Bezos' Amazon lanserte nylig de to første prototypesatellittene for Project Kuiper, med sikte på å gi høyhastighets internettforbindelse til avsidesliggende områder, i likhet med Starlink.

kilder:

– Ars Technica

– Insider