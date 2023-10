Nye elektroner i smeltede salter kan påvirke ytelsen til saltdrevne reaktorer

Forskere har oppdaget at elektroner kan danne tre forskjellige tilstander når de samhandler med smeltede salter, et funn som kan ha implikasjoner for ytelsen til saltdrevne reaktorer. Forskerne fra Oak Ridge National Laboratory og University of Iowa simulerte introduksjonen av et overflødig elektron i smeltet sinkkloridsalt og observerte tre mulige scenarier. I ett scenario blir elektronet en del av et molekylradikal med to sinkioner. I en annen lokaliserer elektronet seg på et enkelt sinkion. I det tredje scenariet er elektronet spredt ut diffust over flere saltioner.

Smeltede saltreaktorer vurderes for fremtidige atomkraftverk, og det er avgjørende å forstå hvordan stråling påvirker oppførselen til smeltede salter. Denne studien kaster lys over interaksjonene mellom elektroner og salter når de utsettes for høy stråling. Forskerne fant at elektronet kan lette dannelsen av ulike arter, inkludert sinkdimerer og monomerer, eller bli delokalisert. Disse første funnene reiser spørsmål om hvilke andre arter som kan dannes på lengre tider og hvordan de kan reagere med elektronene og saltene.

Denne forskningen er en del av DOEs Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) og har blitt publisert i The Journal of Physical Chemistry B. Teamet jobber med å identifisere andre former for reaktivitet eksperimentelt. Studien gir verdifull innsikt i hvordan elektroner interagerer med smeltede salter, men det er fortsatt mer å utforske. Fremtidig forskning vil undersøke andre saltsystemer og effekten av stråling på smeltede salter.

Kilde: Oak Ridge National Laboratory