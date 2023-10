Forskere utvikler tøffere keramikk med forbedret motstand mot sprekker

Forskere ved University of California San Diego har gjort et gjennombrudd i utviklingen av keramikk ved å lage materialer som er tøffere og mer motstandsdyktige mot sprekker. Ved å bruke en kombinasjon av metallatomer med et høyere antall valenselektroner i deres ytre skall, har forskerne funnet en måte å øke keramikkens evne til å håndtere høyere nivåer av kraft og stress.

Keramikk er kjent for sine eksepsjonelle egenskaper, som deres evne til å tåle høye temperaturer, motstå korrosjon og slitasje, og opprettholde en lett profil. Disse egenskapene gjør keramikk egnet for ulike bruksområder, inkludert romfartskomponenter og beskyttende belegg. Imidlertid har deres sprøhet alltid vært en stor ulempe, siden de er tilbøyelige til å gå i stykker under stress.

Forskerne fokuserte studien sin på en klasse keramikk kalt høyentropi-karbider, som har uordnede atomstrukturer som består av karbonatomer bundet med flere metallelementer fra den fjerde, femte og sjette kolonnen i det periodiske systemet. Det ble oppdaget at metaller fra den femte og sjette kolonnen, som titan, niob og wolfram, var avgjørende for å forbedre seigheten til keramikken på grunn av deres høyere antall valenselektroner.

Valenselektroner er elektroner som finnes i et atoms ytterste skall som deltar i binding med andre atomer. Ved å bruke metaller med flere valenselektroner klarte forskerne å forbedre motstanden til keramikken mot sprekkdannelse under mekanisk belastning og stress. Keramikken viste en mer duktil oppførsel, lik metaller, noe som betyr at de kunne gjennomgå mer deformasjon før de brøt.

Gjennom beregningssimuleringer og eksperimentell fabrikasjon og testing identifiserte teamet to høyentropi-karbider som viste eksepsjonell motstand mot sprekker. Disse materialene var i stand til å deformere eller strekke seg når de ble utsatt for mekanisk belastning eller stress, i stedet for å vise den typiske sprø responsen til keramikk. Bindinger i materialene omorganisert for å bygge bro mellom åpninger på størrelse med atomer som dannet seg da materialene ble punktert eller trukket fra hverandre, og hindret dannelsen av sprekker.

Utfordringen nå er å skalere opp produksjonen av disse tøffe keramikkene for kommersiell bruk. Dette gjennombruddet har potensial til å revolusjonere ulike bransjer som er avhengige av høyytelses keramiske materialer, fra romfart til biomedisinsk. Den økte seigheten til keramikken åpner også dører for ekstreme bruksområder, som forkanter for hypersoniske kjøretøy, hvor de kan beskytte vitale komponenter og gjøre det mulig for kjøretøyene å bedre tåle supersoniske flyvninger.

Dette arbeidet ble støttet av det svenske forskningsrådet, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, og The Oerlikon Group.

