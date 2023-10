Ny metode utviklet for å kontrollere elektronstrøm i kvantematerialer

Forskere fra Penn State har utviklet en elektrisk metode for å kontrollere retningen på elektronstrømmen i kvantematerialer, noe som potensielt kan føre til fremskritt innen elektroniske enheter og kvantedatamaskiner. Metoden ble demonstrert i materialer som viser den quantum anomalous Hall (QAH) effekten, der strømmen av elektroner langs kanten av et materiale ikke mister energi. Denne effekten oppstår i materialer kjent som QAH-isolatorer, som er topologiske isolatorer som leder strøm bare på kantene. Forskerne fant at å påføre en strømpuls på QAH-isolatoren kan endre retningen på elektronstrømmen. Denne evnen til å kontrollere elektronflyt er avgjørende for å optimalisere informasjonsoverføring og lagring i kvanteteknologier.

Den forrige metoden for å endre retningen på elektronstrømmen var avhengig av en ekstern magnet, noe som gjorde den upraktisk for små enheter som smarttelefoner. Den nye elektriske metoden gir en mer praktisk og effektiv løsning. Forskerne optimaliserte QAH-isolatoren ved å øke tettheten til den påførte strømmen, noe som resulterte i svært høy strømtetthet som endret magnetiseringsretningen og retningen for elektrontransport. Dette skiftet fra magnetisk til elektronisk kontroll i kvantematerialer ligner skiftet som skjedde i tradisjonell minnelagring, hvor magneter ble erstattet av elektroniske metoder i nyere teknologier.

Forskerteamet ga også en teoretisk tolkning av deres metodikk. De er for tiden fokusert på å sette elektroner på pause på ruten deres og demonstrere QAH-effekten ved høyere temperaturer. Det langsiktige målet er å gjenskape QAH-effekten ved mer teknologisk relevante temperaturer. Forskningen ble finansiert av Army Research Office, Air Force Office of Scientific Research og National Science Foundation, med tilleggsstøtte fra Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science i Penn State og Gordon og Betty Moore Foundations EPiQS Initiative .

Kilde: Penn State University

Definisjoner:

– Quantum anomalous Hall (QAH) effekt: Et fenomen der strømmen av elektroner langs kanten av et materiale ikke mister energi.

– QAH-isolatorer: Materialer som viser QAH-effekten, som er en type topologiske isolatorer som kun leder strøm på kantene.

– Topologisk isolator: Et materiale som er en isolator i sitt indre, men som kan lede elektrisitet på overflaten eller kantene på grunn av sin unike elektroniske båndstruktur.

kilder:

– Penn State University (ingen URL oppgitt)