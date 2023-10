The Changing Patterns of El Niño og introduksjonen av Walker Switch Mechanism

De siste årene har El Niño blitt stadig viktigere i klimaspådommer og håndtering av globale klimavariasjoner. El Niño er den varme fasen av El Niño–sørlig oscillasjon (ENSO), preget av oppvarmingen av havvannet i det østlige ekvatoriale Stillehavet. Motsatt representerer La Niña avkjøling i samme region. Disse sykliske variasjonene i havoverflatetemperaturer har en betydelig innvirkning på værmønstre rundt om i verden.

En fersk studie utført av Quaternary Research Group ledet av Christoph Spötl hadde som mål å forstå hvordan El Niño reagerer på naturlige påvirkninger over lange perioder. Forskerne analyserte huleavsetninger kjent som speleothems fra det sørøstlige Alaska, som bevarte klimarekorder som spenner over 3,500 år. Funnene indikerer at de kontrollerende prosessene for El Niño-variabilitet har endret seg siden 1970-tallet, med menneskeskapte klimaendringer som nå spiller en betydelig rolle.

I en egen studie fokuserte teamet på å undersøke klimaendringer i det sørøstlige Alaska over en mye lengre periode på 13,500 XNUMX år. Speleothemene fungerte som uvurderlige registreringer for å undersøke årsaken til raske, kortsiktige klimaendringer under istider. Overraskende nok viste det sørøstlige Alaska et klimamønster som ligner på det ekvatoriale Stillehavet under slutten av siste istid og Holocene-perioden, og utfordret den etablerte "bipolare vippemekanismen." I stedet introduserte forskerne konseptet "Walker-bryteren", utløst av endringer i solstråling. Denne mekanismen fører til raske justeringer i havoverflatetemperaturer i det ekvatoriale Stillehavet, og til slutt påvirker klimamønstrene på høye nordlige breddegrader.

Studiene indikerer at menneskelige aktiviteter nå spiller en betydelig rolle i å forme mønstrene til El Niño. Klimaendringene kan ha krysset et vippepunkt på 1970-tallet, noe som førte til et mer permanent El Niño-mønster. Introduksjonen av «Walker switch»-konseptet gir en alternativ forklaring på historiske klimavariasjoner, og fremhever det komplekse samspillet mellom faktorer som former klimadynamikken.

Resultatene understreker behovet for pågående forskning for å utdype vår forståelse av klimaprosesser. Siden jordens klimasystem er dynamisk og komplekst, vil fortsatt studier være avgjørende for å forutsi og håndtere klimavariasjoner på global skala.

