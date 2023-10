Svarte hull, gåtefulle og fengslende, fortsetter å være et gjenstand for fascinasjon for forskere. Forskere ved Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS) i Tyskland har gjort en spennende oppdagelse: sammenslåingen av sorte hull produserer en distinkt "kvitre"-støy som forekommer i to universelle frekvensområder. Dette funnet har betydelige implikasjoner for vår forståelse av sorte hull og deres dannelse.

Gravitasjonsbølger, først oppdaget i 2015, åpnet et nytt felt innen astronomi og fikk Nobelprisen i fysikk i 2017. Disse bølgene genereres av katastrofale hendelser, som kollisjon og sammenslåing av sorte hull. Ved å analysere frekvensprogresjonen til chirp-signalet som sendes ut under sammenslåinger av svarte hull, kan forskere beregne "chirp-massen", en representasjon av den kombinerte massen til de sammenslående sorte hullene.

Tidligere antakelser holdt at sorte hull av hvilken som helst masse kunne slå seg sammen. Imidlertid antyder modellene utviklet av HITS-teamet at noen sorte hull har standardmasser som resulterer i universelle kvitring. Tilstedeværelsen av universelle kvitremasser kaster ikke bare lys over dannelsen av sorte hull, men gir også innsikt i supernovaer, kjernefysikk og stjernefysikk og målinger av den akselererte ekspansjonen av universet.

Konvoluttstrippingen av stjerner i binære systemer spiller en avgjørende rolle i dannelsen av sorte hull. Denne prosessen, som skjer når stjerner utveksler masse med sin følgestjerne, har betydelige konsekvenser for utviklingen av disse stjernene. Stjerner som gjennomgår konvoluttstripping er mer sannsynlig å eksplodere i supernovaer, og de resulterende sorte hullene viser universelle masser som forutsagt av simuleringene utført av HITS-teamet.

Observasjoner av sammenslående sorte hull avslører spennende trekk i deres kvitremassefordeling. Det ser ut til å være et gap i distribusjonen, så vel som topper ved omtrent 8 og 14 solmasser, som stemmer overens med de universelle kvitringene spådd av HITS-teamet. Disse funksjonene gir verdifull innsikt i dannelsen av sorte hull.

Videre viser studien eksistensen av sorte hull med mye større masser, noe som tyder på at ikke alle sorte hull i universet har samme masse som de som finnes i vår egen Melkevei-galakse. Dette avviket kan tilskrives forskjeller i den kjemiske sammensetningen til stjernene som disse sorte hullene stammer fra.

Oppdagelsen av universelle kvitremasser åpner for spennende muligheter for videre utforskning av sorte hull og deres egenskaper. Etter hvert som flere observasjoner blir gjort, håper forskerne å få en dypere forståelse av dannelsen og utviklingen av disse gåtefulle kosmiske enhetene.

