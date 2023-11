Låse opp mysteriene i Antarktis: Undersøke virkningen av virvler på den antarktiske sirkumpolare strømmen

Denne uken la en ambisiøs vitenskapelig ekspedisjon ut på en reise for å utforske det "lekkende" hjertet av Antarctic Circumpolar Current (ACC). ACC, kjent som verdens sterkeste strøm, spiller en avgjørende rolle for å skjerme det iskalde kontinentet fra varmt vann. Imidlertid har det oppstått bekymringer da forskere mistenker at virvler, virvlende formasjoner av vann som beveger seg i motsatt retning av strømmen, kan fungere som inngangsporter for varme for å infiltrere regionen.

Ledet av CSIRO og Australian Antarctic Program Partnership, har et dedikert vitenskapsteam satt seil ombord på CSIRO-forskningsfartøyet Investigator for å undersøke disse potensielle "portene" og samle verdifulle data for å forstå hvorfor disse lekkasjene oppstår. I løpet av de neste fem ukene vil teamet reise sørover fra Hobart, utplassere toppmoderne observasjonsutstyr og jobbe utrettelig døgnet rundt i 12-timers skift.

Ekspedisjonen har bruk av autonome dyphavsglidere, som vil prøve vannsøyler opp til en dybde på 1000 meter. Disse seilflyene, pilotert fra skipet eller operert eksternt, gir innsikt i den intrikate strukturen til finskala funksjoner i havet. I tillegg vil et flytende fortøyningssystem referert til som en høy fortøyning, utstyrt med 35 instrumenter, måle saltholdighet, temperatur, oksygen og strømmer. Dette systemet vil være forankret i hjertet av forskningsområdet i en omfattende 18-måneders periode. Seilasen vil også gjøre bruk av argo-floats, konduktivitets-, temperatur- og dybdesensorer (CTD) for å samle data om ulike vannegenskaper.

Mens skipet fordyper seg i havets mysterier, involverer en annen komponent i denne banebrytende ekspedisjonen den nylig lanserte satellitten Surface Water and Ocean Topography (SWOT). Satellitten er utviklet i fellesskap av NASA og den franske romfartsorganisasjonen, og tilbyr en enestående utsikt over havdynamikken med sine høyoppløselige målinger. SWOT-satellitten gjør det mulig for forskere å observere funksjoner i finskala som bryter bort fra de store virvlene, og gir verdifull innsikt i havets intrikate virkemåte.

Implikasjonene av denne forskningen strekker seg langt utenfor vitenskapens område. Med havisen som krymper til rekordlave nivåer og Antarktis opplever enestående forandring, er det avgjørende å forstå disse intrikate interaksjonene. Havisen fungerer som en viktig buffer, reflekterer sollys og forhindrer landbasert is i å smelte ned i havet, og dens nedgang kan drastisk påvirke globale havnivåer. Ved å delta i Paris Call for Glaciers and Poles, har Australia demonstrert sin forpliktelse til å takle klimaendringer og undersøke konsekvensene i de sørligste delene av planeten vår.

FAQ:

Spørsmål: Hva er den antarktiske sirkumpolare strømmen (ACC)?

A: ACC er verdens sterkeste strøm, som strømmer fra øst til vest rundt Antarktis, og fungerer som et beskyttende skjold mot varmt vann.

Spørsmål: Hva er virvler?

A: Virvler er virvlende formasjoner av vann som beveger seg i motsatt retning av strømmen.

Spørsmål: Hvorfor er det viktig å undersøke virkningen av virvler på ACC?

A: Forskere mistenker at virvler kan tjene som inngangsporter for varme for å infiltrere den antarktiske regionen, noe som potensielt kan føre til smelting av isbreer og bidra til stigende havnivåer.

Spørsmål: Hvilket verktøy og utstyr brukes i ekspedisjonen?

A: Ekspedisjonen involverer bruk av autonome dyphavsglidere, et flytende fortøyningssystem, argofloats og ledningsevne-, temperatur- og dybdesensorer (CTD) for å samle data om vannegenskaper.

Spørsmål: Hva er betydningen av SWOT-satellitten?

A: Den nylig lanserte SWOT-satellitten gir høyoppløselige målinger av havdynamikk, slik at forskere kan observere finskala funksjoner som tidligere var utilgjengelige, noe som bidrar til en bedre forståelse av havets intrikate virkemåte.