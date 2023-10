Forskere oppdager at jordens indre kjerne er overraskende myk

Forskere har gjort en spennende oppdagelse om jordens indre kjerne, og utfordret tidligere tro på at det var en solid metallmasse. En ny studie tyder på at mykheten til den indre kjernen er forårsaket av hyperaktive atomer som beveger seg rundt i deres molekylære struktur mer enn tidligere antatt.

Den indre kjernen, hovedsakelig sammensatt av jern, er en massiv sfærisk klump som spenner over omtrent 760 miles i diameter og er estimert til å være minst 1 milliard år gammel. Den er omgitt av den ytre kjernen, et virvlende hav av flytende metaller, som er ytterligere omsluttet av mantelen – et lag med smeltet stein rett under jordskorpen.

Opprinnelig trodde eksperter at det enorme trykket i kjernens sentrum ville stivne den fullstendig, og immobilisere jernatomene arrangert i et sekskantet gitter. Seismiske bølger fra jordskjelv i 2021 avslørte imidlertid inkonsekvenser i den indre kjernen, noe som førte til at forskere refererte til det som en "grøtaktig skjult verden."

Ulike forklaringer har blitt foreslått for denne mykheten, inkludert innfanging av flytende jern inne i kjernen eller eksistensen av en "superionisk tilstand" der atomer av andre elementer, som karbon og hydrogen, konstant strømmer gjennom gitteret av jernatomer.

I en ny studie publisert i tidsskriftet Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, presenterte forskere en alternativ forklaring. De simulerte det intense trykket i den indre kjernen i laboratoriet og observerte oppførselen til jernatomer under disse forholdene. Disse dataene ble deretter brukt til å lage en simulert virtuell kjerne kalt "supercellen".

Supercelle-simuleringene avslørte at jernatomene kan bevege seg i strukturen deres mer fritt enn tidligere antatt, til og med endre posisjoner i gitteret uten å kompromittere dens generelle form. Dette fenomenet, kjent som "kollektiv bevegelse", bidrar til mykheten til den indre kjernen og dens svakhet mot skjærkrefter.

Funnene i denne studien åpner for ny innsikt i den indre kjernes mysterier og dens rolle i å generere jordens magnetfelt. Forståelsen av de dynamiske prosessene og utviklingen av den indre kjernen vil bli ytterligere forbedret av denne grunnleggende mekanismen.

Totalt sett viser denne studien at jordens indre kjerne er uventet fleksibel på grunn av hyperaktiviteten til atomene i den. Denne oppdagelsen utfordrer vår tidligere forståelse av kjernens stive natur og gir en dypere forståelse av kompleksiteten til planetens indre struktur.

