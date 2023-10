Nyoppdagede binære supermassive svarte hull avslører de kaotiske konsekvensene av kosmiske kollisjoner

Astronomer har gjort en forbløffende oppdagelse i kjølvannet av en kataklysmisk kosmisk kollisjon som skjedde for omtrent en milliard år siden. Innenfor vraket av denne kollisjonen, som involverte to spiralgalakser, er det funnet et par monstrøse sorte hull. Disse kolossale objektene, kjent som supermassive sorte hull, befinner seg omtrent 90 millioner lysår unna stedet vårt.

Gemini South-teleskopet, som ligger på fjellet Cerro Pachón i de chilenske Andesfjellene, avduket dette binære systemet av sorte hull mens det observerte det tumultartede sentrum av den sammenslåtte galaksen, kalt NGC 7727. Tilstanden til NGC 7727 er av spesiell betydning for astronomer, som den gir et glimt inn i fremtidens utseende til vår egen Melkevei-galakse når den kolliderer med dens nabospiralgalaksen Andromeda om omtrent 4.5 milliarder år. For øyeblikket ligger Andromeda omtrent 2.5 millioner lysår unna hjemmegalaksen vår.

Disse bemerkelsesverdige supermassive sorte hullene ser ut til å være låst i en orbital dans, som hver har en svimlende masse. Det første sorte hullet har en masse 154 millioner ganger solens masse, mens det andre sorte hullet har en masse 6.3 millioner ganger solens masse. For tiden er de to sorte hullene atskilt med en avstand på 1,600 lysår, men over tid vil de gravitasjonsmessig konvergere og til slutt smelte sammen. Denne sammenslåingen vil gi opphav til et enda kraftigere supermassivt sort hull, som inkluderer de kombinerte massene til forgjengerne.

Prosessen som fører til sammenslåingen av disse sorte hullene forenkles av utslipp av gravitasjonsbølger, som kommer fra systemet når de sorte hullene går i bane rundt hverandre. Disse bølgene fører bort vinkelmomentum, og får de sorte hullene til å trekke seg nærmere hverandre over lengre perioder. Astronomer anslår at om omtrent 250 millioner år vil de sorte hullene kollidere og smelte sammen, og føde et himmelsk objekt.

Oppdagelsen av disse binære supermassive sorte hullene kaster lys over de kaotiske ettervirkningene av galaktiske kollisjoner. Under de innledende stadiene av sammenslåingen ville de konkurrerende gravitasjonskreftene fra de sorte hullene ha forstyrret strukturene til vertsgalaksene deres, slynge stjerner og støv vekk fra kjernene deres. Dette fenomenet, som kan observeres av astronomer, resulterer i en transformasjon av galaksenes former. Når det gjelder NGC 7727, har den blitt en intrikat og formløs enhet, blottet for de gjenkjennelige spiralarmene som tidligere definerte galaksene.

Bilder tatt gjennom Gemini South-teleskopets Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) viser levende frem den kosmiske uroen i NGC 7727. Store bånd av interstellart støv og gass, som ligner eteriske edderkoppnett, omslutter de sammensmeltende hjertene til forfedregalaksene. Videre viser galaksen spredte områder med intens stjernedannelse, kjent som «stjerneutbrudd», som oppstår når gassrike galakser kolliderer, noe som fører til dannelsen av nye stjerner.

Etter hvert som NGC 7727 utvikler seg og stjernedannelsen avtar, vil den gradvis anta formen av en elliptisk galakse befolket av eldre stjerner. Kjernen vil huse et enkelt supermassivt sort hull, med en masse som tilsvarer 160.3 ganger solens masse. Denne unike oppdagelsen gir ikke bare avgjørende innsikt i konsekvensene av galaktiske fusjoner, men understreker også kompleksiteten og mangfoldet i det kosmiske landskapet som omgir oss.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er supermassive sorte hull?

Supermassive sorte hull er ekstremt massive himmellegemer som befinner seg i sentrum av galakser. De er betydelig større enn stjernenes sorte hull og kan ha masser millioner eller til og med milliarder ganger så mye som solen vår.

2. Hvordan smelter sorte hull sammen?

Svarte hull smelter sammen gjennom utslipp av gravitasjonsbølger, som får dem til å gradvis trekke seg nærmere hverandre. Over tid forfaller banene deres, noe som fører til en kollisjon og påfølgende sammenslåing.

3. Hva skjer under en galaktisk kollisjon?

Under en kollisjon mellom to galakser forstyrrer gravitasjonskreftene fra de sorte hullene i hver galakse strukturene til galaksene. Stjerner og støv blir slynget bort fra sine opprinnelige posisjoner, noe som resulterer i en transformasjon av galaksenes former.

4. Hva er starburst region?

Starburst-regioner er områder i galakser hvor intens stjernedannelse skjer. Dette fenomenet utløses ofte av kollisjonen av gassrike galakser, noe som fører til tilstrømning av tett gass og støv som er nødvendig for dannelsen av nye stjerner.

5. Hva vil skje med NGC 7727 i fremtiden?

Over tid vil NGC 7727 gjennomgå ytterligere transformasjoner. Etter hvert som stjernedannelsen avtar, vil galaksen få form av en elliptisk galakse og vil bli dominert av eldre stjerner. Den vil beholde et enkelt supermassivt sort hull i kjernen.