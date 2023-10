Forskere har gjort en spennende oppdagelse som kan antyde en lekkasje i jordens kjerne. Høye nivåer av helium-3 (³He), en sjelden isotop, er funnet i 62 millioner år gamle lavastrømmer på Baffinøya i den arktiske skjærgården. Dette funnet utfordrer troen på at jordens kjerne, en gigantisk smeltet jernkule i sentrum av planeten, er innkapslet og isolert.

Vanligvis stammer ³Han funnet i bergarter fra materiale som ble bombardert av solen i de tidlige stadiene av planetens eksistens. Siden jorden ikke produserer mye ³Han og det lille som slipper ut i verdensrommet på grunn av solstråling, er det uvanlig å oppdage høye nivåer av denne isotopen i bergarter i dag. Flertallet av ³He-rike bergarter har blitt sporet tilbake til jordens mantel.

Nivåene av ³Han funnet i Baffinøyenes lava-olivinbergarter overstiger langt det forskerne trodde var mulig. Jordens mantel, som hele tiden frigjør lava og absorberer deler av skorpen, mister naturlig nok noe av det opprinnelig bevarte ³He over tid. Men hvis mengden ³He i en stein overskrider en viss grense, tyder det på at heliumet stammer fra en annen kilde.

Denne oppdagelsen får forskere til å vurdere muligheten for at heliumet stammer fra jordens kjerne. Dette utfordrer den tidligere forståelsen av at planetens kjerne og ytre lag, inkludert mantelen og skorpen, er kjemisk stabile og ikke overfører materiale mellom dem. Hvis dette funnet stemmer, antyder det at planetens dype indre er mer dynamisk enn tidligere antatt, med elementer som beveger seg mellom den metalliske kjernen og steinete deler av jorden.

Ytterligere undersøkelser er nå i gang for å avgjøre om andre elementer enn helium også unnslipper fra jordens kjerne og hvordan og når disse elementene migrerer inn i de steinete komponentene på planeten. Denne banebrytende studien kaster lys over planetens komplekse og dynamiske natur og har potensial til å revidere vår forståelse av dens interne prosesser.

kilder:

– Natur (30. august 2021)