Ny innsikt i opprinnelsen til jordens store lavhastighetsprovinser og månen

En banebrytende studie ledet av forskere fra Caltech har kastet lys over opprinnelsen til jordens store lavhastighetsprovinser (LLVP) og Månen. Disse LLVP-ene, som er massive, jernrike strukturer dypt inne i jordens mantel, har lenge forundret forskere.

Tidligere funn på 1980-tallet avslørte tilstedeværelsen av to kontinentstore blobs under det afrikanske kontinentet og Stillehavet. Disse klattene, som er dobbelt så store som månen, har forskjellige grunnstoffsammensetninger sammenlignet med den omkringliggende mantelen. Imidlertid forble deres opprinnelse ukjent.

Den nylige studien foreslår at LLVP-ene er rester av en planet kalt Theia, som kolliderte med jorden for milliarder av år siden i en katastrofal hendelse som også fødte Månen. Denne oppdagelsen svarer til slutt på spørsmål som har dvelet i flere tiår angående Månens opprinnelse og Theias skjebne.

Forskerteamet, ledet av Qian Yuan, brukte seismiske bølgemålinger for å identifisere LLVP-ene. Disse bølgene beveger seg med forskjellige hastigheter gjennom forskjellige materialer, og LLVP-ene ble funnet å ha høyere nivåer av jern, noe som gjør dem tettere enn omgivelsene. Denne høytetthetskarakteristikken resulterer i langsommere seismiske bølgebevegelser og navnet "store lavhastighetsprovinser."

Ved å modellere ulike scenarier av Theias kjemiske sammensetning og innvirkningen på jorden, bekreftet forskerne at kollisjonen kunne ha gitt opphav til både LLVP-ene og Månen. Noe av Theias mantelmateriale ble innlemmet i jordens egen mantel, og dannet de to distinkte klattene som ble observert i dag. Annet rusk fra kollisjonen smeltet sammen og dannet Månen.

Interessant nok forklarer studien også hvorfor LLVP-ene forblir atskilt fra resten av mantelen. Simuleringene viste at energien levert av Theias nedslag forble konsentrert i den øvre halvdelen av mantelen. Som et resultat smeltet ikke den nedre mantelen helt, noe som gjorde at det jernrike materialet fra Theia kunne forbli relativt intakt og legge seg ved bunnen av mantelen.

Fremover tar forskere sikte på å undersøke hvordan tilstedeværelsen av Theias materiale påvirket ulike geologiske prosesser på tidlig jord, som platetektonikk og dannelsen av kontinenter. Videre fremhever studien den eldgamle naturen til LLVP-ene og deres potensielle betydning for å forstå tidlig jordens evolusjon.

FAQ

Spørsmål: Hva er store lavhastighetsprovinser (LLVP)?

A: LLVP-er er massive, jernrike strukturer som ligger dypt inne i jordens mantel. Disse områdene har forskjellige elementsammensetninger sammenlignet med den omkringliggende mantelen og viser langsommere seismiske bølgebevegelser.

Spørsmål: Hva er den foreslåtte opprinnelsen til LLVPene?

A: Den nylige studien antyder at LLVP-ene er rester av en planet kalt Theia, som kolliderte med jorden for milliarder av år siden. Denne kollisjonen ga også opphav til Månen.

Spørsmål: Hvordan ble LLVPene identifisert?

A: Forskere brukte seismiske bølgemålinger for å identifisere LLVP-ene. Disse bølgene beveger seg med forskjellige hastigheter gjennom forskjellige materialer, slik at forskere kan finne områder med høyere jerninnhold og tetthet.

Spørsmål: Hvorfor er LLVP-ene atskilt fra resten av mantelen?

A: Simuleringene utført av forskerteamet viste at energien fra Theias påvirkning forble konsentrert i den øvre halvdelen av mantelen. Dette forhindret full smelting av den nedre mantelen, slik at det jernrike materialet kunne forbli relativt intakt og legge seg ved bunnen av mantelen.

Spørsmål: Hva er implikasjonene av denne studien?

A: Studien gir ny innsikt i opprinnelsen til Månen og LLVP-ene, og kaster lys over tidlig jordas evolusjon. Å forstå innflytelsen av Theias materiale på geologiske prosesser, som platetektonikk og dannelsen av kontinenter, er neste steg i forskningen.