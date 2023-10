Nye oppdagelser kaster lys over jordens kjerne: Heliumlekkasjer og planetformasjon

En fersk studie har avdekket overraskende ny innsikt i sammensetningen av jordens kjerne og prosessen med planetdannelse. Forskere har oppdaget en betydelig mengde av en sjelden form for helium, kjent som helium-3, i vulkanske bergarter på Canadas Baffin Island. Dette funnet støtter teorien om at helium lekker fra jordens kjerne, en prosess som har pågått i millioner av år.

I motsetning til helium-4, som ofte finnes på jorden, er helium-3 mer rikelig i kosmos. Dette er grunnen til at forskere ble overrasket over å finne en større mengde helium-3 enn tidligere rapportert i steinene på Baffin Island. Forskerteamet, ledet av Forrest Horton fra Woods Hole Oceanographic Institution, publiserte funnene sine i tidsskriftet Nature.

Å oppdage elementer som lekker fra jordens kjerne gir verdifull innsikt i planetens formasjon og utvikling. Denne nylige oppdagelsen styrker en eksisterende hypotese som antyder at planeten vår oppsto i en soltåke, en sky av gass og støv som kollapset på grunn av en nærliggende supernovaeksplosjon. Det antas at denne soltåken inneholdt helium-3, som senere utgjorde en del av jordens sammensetning.

For å utføre forskningen sin reiste Horton og hans kolleger til det avsidesliggende og fantastiske landskapet på Baffin Island i 2018. Målet deres var å studere lavaen som brøt ut for millioner av år siden da Grønland og Nord-Amerika skilte seg og dannet ny havbunn. Ved å undersøke disse bergartene hadde teamet som mål å få en dypere forståelse av innholdet som er låst inne i jordens kjerne og mantel.

Målingene tatt av forskerne på Baffin Island avslørte uventet høye nivåer av helium-3 og helium-4 sammenlignet med tidligere studier. Interessant nok varierte målingene blant prøvene som ble samlet inn. Horton beskrev opplevelsen av å studere bergartene som å avdekke vitenskapelige skatter, ettersom de var rike på lysegrønn olivin, også kjent som peridot.

Betydningen av denne oppdagelsen ligger i forholdet mellom helium-3 og helium-4. Mens det bare er omtrent ett helium-3-atom for hver million helium-4-atomer, målte forskerteamet rundt 10 millioner helium-3-atomer per gram olivinkrystaller. Dette antyder at gasser som er arvet fra soltåken under dannelsen av solsystemet, er bedre bevart på jorden enn tidligere antatt.

Samlet sett kaster denne forskningen nytt lys over lekkasje av helium fra jordens kjerne og gir verdifull innsikt i vår planets historie og formasjon. Studien understreker viktigheten av å undersøke avsidesliggende steder, som Baffin Island, for å låse opp hemmelighetene som er skjult i jordens dype indre.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er helium-3?

Helium-3 er en sjelden versjon av helium, et grunnstoff som er kjent for sin bruk i ballonger. I motsetning til helium-4, som er rikelig på jorden, er helium-3 mer vanlig å finne i verdensrommet.

Hvordan havnet helium-3 i steinene på Baffin Island?

Tilstedeværelsen av helium-3 i bergartene på Baffin Island kan spores tilbake til dannelsen av solsystemet vårt. Det antas at helium-3 stammer fra en soltåke, en sky av gass og støv som kollapset og dannet planetene, inkludert Jorden.

Hva avslører denne oppdagelsen om jordens kjerne?

Deteksjonen av helium-3 som lekker fra jordens kjerne gir verdifull innsikt i dannelsen og utviklingen av planeten vår. Den støtter hypotesen om at jordens kjerne inneholder gasser som er arvet fra soltåken, og kaster lys over prosessene som formet planeten vår gjennom millioner av år.

Hvorfor er Baffin Island viktig for denne forskningen?

Baffin Island, som ligger i Canadas Nunavut-territorium, tilbyr unike geologiske egenskaper og lavastrømmer som gir verdifull innsikt i jordens sammensetning. Det avsidesliggende og uberørte miljøet på øya lar forskere studere bergarter og mineraler som har forblitt relativt urørt, noe som muliggjør nye oppdagelser om planetens historie.