Ny innsikt i jordens kjerne: Helium-3-oppdagelser

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse som kaster nytt lys over sammensetningen og historien til jordens kjerne. En overraskende mengde av en sjelden heliumisotop, kjent som helium-3, er funnet i vulkanske bergarter på Canadas Baffin Island. Dette funnet støtter teorien om at helium-3 har lekket fra jordens kjerne i millioner av år.

I motsetning til helium-4, som er rikelig på jorden, er helium-3 mer vanlig å finne i kosmos. Så da forskere oppdaget en større mengde helium-3 enn forventet i bergartene på Baffinøya, var det en overraskende avsløring. Studien som beskriver denne oppdagelsen ble nylig publisert i tidsskriftet Nature.

Hovedstudieforfatter Forrest Horton, en assosiert vitenskapsmann ved Woods Hole Oceanographic Institution, forklarte at helium-3 er mangelvare på jorden fordi det ikke har blitt produsert eller lagt til planeten i betydelige mengder. I stedet går det tapt til verdensrommet ettersom jordens steinete del røres og konvekterer, noe som får materialet til å stige opp, avkjøles og synke.

Deteksjonen av elementer som lekker fra jordens kjerne gir verdifull innsikt i vår planets formasjon og utvikling. I dette tilfellet styrker de nye funnene den eksisterende hypotesen om at Jorden oppsto i en soltåke som inneholder helium-3. Denne tåken kollapset sannsynligvis på grunn av sjokkbølgen fra en nærliggende supernova.

Forskerteamet, ledet av Horton, gjennomførte sin undersøkelse på Baffin Island i 2018. De studerte lava som brøt ut for millioner av år siden da Grønland og Nord-Amerika skilte seg og skapte ny havbunn. Ved å analysere disse bergartene hadde de som mål å avdekke informasjon om innholdet som var låst inne i jordens kjerne og mantel.

På reise til det avsidesliggende og fascinerende landskapet på Baffin Island, møtte forskerne ruvende klipper, gigantiske isfjell og til og med isbjørner. Ved å samarbeide med lokale organisasjoner fikk de tilgang, råd og beskyttelse for å utføre sin vitenskapelige utforskning.

Teamets analyse av de arktiske bergartene førte til den overraskende oppdagelsen av betydelig høyere nivåer av både helium-3 og helium-4 sammenlignet med tidligere forskning. Spesielt varierte målingene blant de innsamlede prøvene. I olivinkrystallene i bergartene fant de omtrent 10 millioner helium-3 atomer per gram.

Disse funnene antyder at gasser som er arvet fra soltåken er bedre bevart på jorden enn tidligere antatt. Helium-3-lekkasjen fra jordens kjerne reiste sannsynligvis gjennom mantelen via magma-plumer og ble til slutt fanget og bevart i olivinkrystaller før vulkanutbruddet på Baffin Island.

Det er fortsatt usikkert når denne heliumlekkasjeprosessen begynte, men forskerne anslår at den skjedde for rundt 100 millioner år siden eller muligens enda tidligere. Heldigvis utgjør lekkasjen av helium fra jordens kjerne ingen negative konsekvenser for planeten vår eller miljøet, siden denne edelgassen ikke reagerer kjemisk med materie.

Denne bemerkelsesverdige oppdagelsen åpner nye veier for forskning. Teamet planlegger å undersøke om jordens kjerne inneholder andre lette elementer som kan forklare hvorfor den ytre kjernen er mindre tett enn forventet. Ved å avdekke mer innsikt om jordens kjerne, kan vi få en dypere forståelse av planetarisk beboelighet og faktorene som har påvirket planetens utvikling gjennom historien.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er helium-3?

A: Helium-3 er en sjelden isotop av helium med ett proton og to nøytroner. Det er mindre vanlig på jorden, men mer utbredt andre steder i kosmos.

Spørsmål: Hvordan havnet helium-3 i steinene på Baffin Island?

A: Helium-3 antas å lekke fra jordens kjerne og reise gjennom mantelen via magma-plumer. Olivinkrystallene i bergartene fanget og bevarte helium-3 før vulkanutbruddet skjedde.

Spørsmål: Hva betyr denne oppdagelsen for vår forståelse av jordens formasjon?

A: Deteksjonen av helium-3 som lekker fra jordens kjerne støtter hypotesen om at planeten vår oppsto i en soltåke – en sky av gass og støv som kollapset på grunn av en nærliggende supernova. Denne innsikten bidrar til vår forståelse av hvordan jorden ble dannet og utviklet seg over tid.

Spørsmål: Kan helium-3-lekkasje fra jordens kjerne ha noen negative konsekvenser?

A: Nei, helium-3-lekkasje påvirker ikke planeten eller har noen negative konsekvenser for menneskeheten eller miljøet. Denne edelgassen reagerer ikke kjemisk med materie.

Spørsmål: Hva er neste steg i denne forskningen?

A: Forskerteamet tar sikte på å undersøke om jordens kjerne kan inneholde andre lette elementer og hvordan de kan ha påvirket planetarisk utvikling. Spesielt er de interessert i elementer som karbon og hydrogen, som er avgjørende for planetarisk beboelighet.