Brent rakettlegemer og satellitter etterlater metallpartikkelsignatur i jordens atmosfære

En fersk studie har oppdaget at jordens atmosfære inneholder spredte metallpartikler fra brente rakettkropper og satellitter, et problem som bare vil forverres med økningen i kommersielle romoppskytinger og satellittkonstellasjoner. Det økende antallet satellitter i bane, spesielt på grunn av at private selskaper som SpaceX bygger store konstellasjoner av kommunikasjonssatellitter, har ført til en betydelig opphopning av bittesmå metallbiter i atmosfæren.

Hovedforfatteren av studien, Daniel Murphy fra National Oceanic and Atmospheric Administration's Chemical Sciences Laboratory, fremhever behovet for å forstå de potensielle implikasjonene av disse metallpartiklene på miljøet og menneskers helse ettersom romfartsindustrien raskt utvides. Selv om det foreløpig ikke er bevis som tyder på en direkte innvirkning på mennesker, ligger bekymringen i de potensielle effektene på jordens atmosfære, spesielt i stratosfæren.

En av bekymringene er om tilstedeværelsen av metaller i stratosfæren endrer dens egenskaper og potensielt påvirker ozonlaget og andre prosesser. Forskerne fant metaller som niob, kobber, litium og aluminium i atmosfæren, som mest sannsynlig stammer fra brente rakett- og satellittrester. Denne oppdagelsen ble gjort ved hjelp av et spesialutstyrt NASA-forskningsfly med et spektrometerinstrument som analyserte atmosfæriske elementer.

Flertallet av metallene finnes over jordens polare områder, selv om spor er påvist nærmere ekvator. Studien bemerker at mens meteorer også kan avsette metaller i atmosfæren, er masseforskjellen mellom raketter og satellitter sammenlignet med meteorer betydelig. Hundrevis av tonn metaller frigjøres ved rakett- og satellittoppløsning, mens meteorer bare bidrar med mikrogram.

Den potensielle påvirkningen av disse metallpartiklene på jordens økosystem er fortsatt uklare. Studien fremhever imidlertid mangelen på tidligere forskning på dette området, og understreker viktigheten av å studere langtidseffekter og mulige globale konsekvenser. Det er avgjørende å ta opp dette problemet før heller enn senere for å forstå implikasjonene av den raske veksten av romfartsindustrien på miljøet vårt og planeten som helhet.

