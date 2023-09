Den ultratette Oddball Exoplanet Gliese 367 b

Oppdagelsen av eksoplaneter har utdypet vår forståelse av universet og utfordret våre eksisterende teorier om planetarisk dannelse. Blant de mange eksoplanetene som er katalogisert, skiller Gliese 367 b, også kjent som Tahay, seg ut som en merkelig ball. Den er klassifisert som en ultrakort periode (USP) planet på grunn av sin ekstremt korte omløpsperiode på bare 7.7 timer. Det som gjør Gliese 367 b enda mer spennende er dens ultratette sammensetning, med en tetthet nesten dobbelt så stor som jordens.

Elisa Goffo, hovedforfatteren av en nylig studie utført ved Universitetet i Torino, sammenligner Gliese 367 b med en jordlignende planet med sin steinete mantel strippet bort. Dette antyder at planeten hovedsakelig består av jern. Forskningen, med tittelen "Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Other Low-masse Planets at 11.5 and 34 Days," forfiner ikke bare målingene av Gliese 367 bs masse og radius, men avslører også tilstedeværelsen av to søskenplaneter.

Oppdagelsen av Gliese 367 b ble gjort ved hjelp av data fra Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) i 2021. Den nylige studien brukte imidlertid High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spektrografen ved European Southern Observatory for å få mer presise målinger . Forskerne fant at Gliese 367 b har en radius på 70 prosent av jordens og en masse på 63 prosent av jordens, noe som gjør den dobbelt så tett som planeten vår.

Den uvanlige tettheten til Gliese 367 b antyder at den sannsynligvis er kjernen til en en gang større planet, etter å ha mistet sin steinete mantel gjennom en katastrofal hendelse eller kollisjoner med andre protoplaneter under dannelsen. En annen mulighet er at Gliese 367 b er resten av en gasskjempe som migrerte nær stjernen sin, noe som resulterte i at atmosfæren ble fjernet.

Studien avslørte også eksistensen av ytterligere to planeter i systemet, Gliese 367 c og d, som ytterligere støtter ideen om at ultrakort periode-planeter ofte finnes i systemer med flere planeter. Disse følgeplanetene, selv om de går i bane nær stjernen som Gliese 367 b, har lavere masse. Tilstedeværelsen av søskenplanetene gir viktige ledetråder for å forstå dannelsesprosessen til Gliese 367 b.

Forskningen utført av Goffo og hennes kolleger bidrar til vår kunnskap om eksoplaneter og det mangfoldige spekteret av planetariske sammensetninger som finnes i universet. Funnene i denne studien har implikasjoner for vår forståelse av planetformasjon og de potensielle formasjonsscenariene som ga opphav til den ultratette merkelige planeten Gliese 367 b.

kilder:

– «Selskap for den ultrahøye tettheten og den ultrakorte perioden Sub-Earth GJ 367 b: Oppdagelse av ytterligere to lavmasseplaneter etter 11.5 og 34 dager.»

– Elisa Goffo, Universitetet i Torino