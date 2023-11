EARTH mottar banebrytende Deep Space-melding via laserkommunikasjon

Jorden har fått kontakt med verdensrommet i en banebrytende prestasjon for rombasert kommunikasjon. NASAs Psyche-romfartøy, utstyrt med et eksperimentelt optisk kommunikasjonssystem, har vellykket sendt en melding tilbake til jorden fra nesten 10 millioner miles unna, som er omtrent 40 ganger avstanden mellom jorden og månen. Denne betydelige milepælen markerer den fjerneste demonstrasjonen noensinne av optisk kommunikasjon.

Hovedmålet med NASAs Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperiment er å gi fremtidige romoppdrag muligheten til å overføre data med mye høyere hastigheter. Ved å bruke nær-infrarøde lasere, har DSOC som mål å oppnå dataoverføringshastigheter 10 til 100 ganger høyere enn dagens toppmoderne radiofrekvenssystemer som brukes i romfartøy. Bruken av nær-infrarødt lys gir mer kompakte bølger, noe som gjør at bakkestasjoner kan motta et høyere datavolum.

Den vellykkede testen innebar et observatorium som sendte ut en laserstråle mot himmelen, som ble mottatt av romfartøyet Psyche som en pekereferanse. Romfartøyet rettet deretter sin egen laser tilbake til jorden. Signalet, som består av lyspartikler kalt fotoner, ble dekodet av et mottaksobservatorium i San Diego County. Selv om de nær-infrarøde fotonene tok omtrent 50 sekunder å reise fra Psyche til Jorden under testen, på den lengste avstanden, forventes reisen å ta rundt 20 minutter.

Dette gjennombruddet innen laserkommunikasjon åpner for nye muligheter for fremtidige romoppdrag. Det kan gjøre romfartøyer i stand til å overføre bilder av høy kvalitet og potensielt til og med streame video i sanntid fra det store rommet. NASAs visjon inkluderer å bruke optisk kommunikasjon for å gi astronauter på Mars muligheten til å kommunisere via video. Suksessen til DSOC baner vei for en mer datarik fremtid innen romutforskning.

FAQ:

Spørsmål: Hva er hovedmålet med NASAs DSOC-eksperiment?

A: Hovedmålet er å gi fremtidige NASA-oppdrag verktøy for å overføre data med mye høyere hastigheter.

Spørsmål: Hvordan letter nær-infrarødt lys høyere dataoverføringshastigheter?

A: Nær-infrarødt lys gjør at data kan pakkes inn i tettere bølger, noe som gjør det mulig for bakkestasjoner å motta mer data.

Spørsmål: Hva var betydningen av den nylige testen?

A: Den nylige testen markerte første gang optisk kommunikasjon ble demonstrert utenfor månen.

Spørsmål: Hva er de potensielle bruksområdene for denne banebrytende teknologien?

A: Dette gjennombruddet kan tillate overføring av bilder av høyere kvalitet og til og med sanntidsvideo fra det store rommet.