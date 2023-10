Jorden truffet av Unexplained Blast fra Dead Star, forskere fascinert

By

Forskere har observert et utbrudd av gammastråler som stammer fra en død stjerne, kjent som en pulsar, som er så energisk at det ikke kan forklares. Utbruddet er den mest høyenergiske av sitt slag som noen gang er sett, tilsvarende omtrent ti billioner ganger energien til synlig lys eller 20 tera-elektronvolt. Forskerne bak gjennombruddet sier at denne oppdagelsen krever en ny vurdering av hvordan disse naturlige akseleratorene, pulsarene, fungerer.

Pulsarer dannes når en stjerne eksploderer i en supernova og etterlater seg en liten, død stjerne. Disse døde stjernene, også kalt nøytronstjerner, er utrolig tette og består nesten utelukkende av nøytroner. De spinner ekstremt fort og har et kraftig magnetfelt. Mens de spinner, sender pulsarer ut stråler av elektromagnetisk stråling, som ligner på et kosmisk fyrtårn.

Strålingen fra pulsarer antas å være et resultat av raske elektroner produsert og sendt ut av pulsarens magnetosfære, som består av plasma og elektromagnetiske felt som omgir stjernen. Forskere har studert strålingen fra pulsarer for å bedre forstå dannelsen deres.

I dette tilfellet oppdaget forskere et utbrudd av stråling fra Vela-pulsaren med enda høyere energikomponenter enn tidligere observert. Strålingen nådde 20 tera-elektronvolt, som er omtrent 200 ganger mer energisk enn noen stråling tidligere oppdaget fra dette objektet. Dette utfordrer eksisterende kunnskap om pulsarer og krever en ny vurdering av hvordan disse naturlige akseleratorene fungerer.

Forskere håper at ved å studere kraftigere energiutbrudd fra pulsarer, vil de kunne få en bedre forståelse av disse fascinerende himmelobjektene. Oppdagelsen av dette uforklarlige utbruddet fra en død stjerne åpner nye veier for forskning og kan gi verdifull innsikt i mekanismene bak de ekstreme energiutslippene fra pulsarer.

kilder:

– 'Oppdagelse av en strålingskomponent fra Vela Pulsar som når 20 teraelektronvolt', Nature Astronomy