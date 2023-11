Nye oppdagelser forklarer høyere forekomst av stjernedannelse i dverggalakser

En ny studie utført av forskere ved University of Michigan har kastet lys over det spennende fenomenet med høyere stjernedannelse i mindre utviklede dverggalakser sammenlignet med massive galakser. Funnene, publisert i Astrophysical Journal, avslører at uberørte dverggalakser opplever en betydelig forsinkelse i å blåse ut gassen som samler seg i deres stjernedannende områder, slik at flere stjerner kan dannes over en lengre periode.

Hovedforfatter Michelle Jecmen, en undergraduate forsker ved UM, forklarer, "Når stjerner går i supernova, forurenser de miljøet sitt ved å produsere og frigjøre metaller. Vi argumenterer for at ved lav metallisitet – galaksemiljøer som er relativt uforurensede – er det en forsinkelse på 10 millioner år i starten av sterk supervind, som igjen resulterer i høyere stjernedannelse.»

Studien antyder at Hubble stemmegaffeldiagrammet, som klassifiserer galakser basert på deres egenskaper, gir nøkkelinnsikt i dette fenomenet. Massive galakser, preget av sin runde form og rikelig med stjerner, har allerede konsumert all gassen og opphørt stjernedannelsen. Spiralgalakser, som ligger langs stemmegaffelens tinder, har gass og kompakte armer der stjernedannelse skjer. På enden av tindene er de minst utviklede, minste galaksene.

I følge seniorforfatter Sally Oey, UM-astronom, "Disse dverggalaksene har akkurat disse virkelig mondo-stjernedannende områdene. Det har vært noen ideer om hvorfor det er … disse galaksene har problemer med å stoppe stjernedannelsen fordi de ikke blåser bort gassen deres.»

Bortsett fra å avdekke årsakene bak den høyere stjernedannelsen i dverggalakser, har forskningen også avslørt en spennende sekundær implikasjon. Forsinkelsen på 10 millioner år i sterk supervind, observert i uberørte dverggalakser, gir astronomer en unik mulighet til å studere scenarier som minner om det kosmiske morgengryet – perioden like etter Big Bang.

Ettersom gass klumper seg sammen og danner hull i disse dverggalaksene med lav metallisitet, kan UV-stråling slippe ut gjennom disse åpningene, på samme måte som konseptet med en "plukkgjerde"-modell. Dette er spesielt viktig fordi ultrafiolett stråling spiller en avgjørende rolle i ionisering av hydrogen, en prosess som skjedde etter Big Bang og førte til at universet ble gjennomsiktig. Denne nyvunne forståelsen av tidlige kosmiske fenomener gir verdifull innsikt i dannelsen og utviklingen av galakser over milliarder av år.

I en beslektet studie, ved hjelp av Hubble-romteleskopet, undersøkte forskerne en nærliggende dverggalakse kalt Mrk 71. Observasjonsbevis fra denne studien forsterker forsinkelsen i supervind, og bekrefter Jecmens innledende scenario.

Implikasjonene av disse funnene strekker seg til vår forståelse av galakser observert under den kosmiske daggry av James Webb-romteleskopet. Oey antyder at det fortsatt er mye å lære om konsekvensene av disse oppdagelsene, som har potensial til å omforme vår forståelse av universet og dets opprinnelse.

FAQ

Hva er dverggalakser?

Dverggalakser er mindre og mindre massive enn sine motparter, ofte preget av mangel på rund form og færre stjerner. De anses som mindre utviklet og gir stor innsikt i de tidlige stadiene av galaksedannelsen.

Hva er Hubble-stemmegaffeldiagrammet?

Hubble stemmegaffeldiagrammet er et klassifiseringssystem for galakser basert på deres egenskaper. Den består av tre hovedtyper: elliptisk, spiralformet og uregelmessig. Det hjelper astronomer med å kategorisere og forstå det mangfoldige spekteret av galakser i universet.

Hva er den kosmiske daggry?

Den kosmiske daggry refererer til perioden like etter Big Bang da universet gikk over fra å være ugjennomsiktig til å bli gjennomsiktig. Det var preget av ionisering av hydrogen, en prosess tilrettelagt av ultrafiolett stråling.

Hva er James Webb-romteleskopet?

James Webb Space Telescope (JWST) er et fremtidig rombasert observatorium som skal etterfølge Hubble Space Telescope. Den er designet for å studere dannelsen av stjerner, galakser og planetsystemer, og for å undersøke opprinnelsen til universet. JWST vil gi enestående innsikt i kosmiske fenomener, som det kosmiske morgengryet, på grunn av dens avanserte evner.