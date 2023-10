Mengden støv i luften øker, FN krever mer forskning på sandstormer og klimaendringer

FN har rapportert en økning i mengden støv i verdens luft i 2022. Økningen tilskrives økte utslipp fra ulike regioner, inkludert vest-sentral-Afrika, den arabiske halvøy, det iranske platået og nordvestlige Kina. FNs verdensmeteorologiske organisasjon (WMO) har bedt om mer forskning på hvordan klimaendringer kan forverre hotspots med sandstormer.

I følge WMOs Airborne Dust Bulletin bidrar menneskelige aktiviteter som høyere temperaturer, tørke, høyere fordampning og dårlig arealforvaltning til forekomsten av sand- og støvstormer. Disse aktivitetene reduserer jordfuktigheten, og skaper gunstige forhold for dannelse av sand- og støvstormer.

Den årlige WMO-rapporten undersøker forekomsten og farene ved støvstormer og deres innvirkning på samfunnet. Den avslører at det globale gjennomsnittet av årlige gjennomsnittlige støvoverflatekonsentrasjoner i 2022 var litt høyere enn i 2021. I fjor var tallet 13.8 mikrogram per kubikkmeter, mens det i 2021 var 13.5 mikrogram per kubikkmeter.

Rapporten fremhever at omtrent 2,000 millioner tonn støv kommer inn i atmosfæren hvert år, noe som påvirker luftkvaliteten og gjør himmelen mørkere i regioner tusenvis av kilometer unna. Disse støvstormene har betydelig innvirkning på økonomier, økosystemer, vær og klima. Mens noe støv er en naturlig forekomst, er en betydelig del et resultat av dårlig vann- og arealforvaltning.

Spesielt beskrev bulletinen tre store hendelser i 2022. I mars skjedde et eksepsjonelt støvutbrudd fra Nord-Afrika over Spania og Portugal, med topp timeverdier som oversteg 3,500 mikrogram per kubikkmeter, langt over EUs daglige grense på 50 mikrogram. I mai opplevde både Midtøsten og det østlige USA kraftige støvstormer som påvirket sikten og jordbruksland.

WMO-sjef Petteri Taalas fremhever de skadelige effektene av sand- og støvstormer på helse, transport og landbruk, og understreker behovet for ytterligere forskning på forholdet mellom støvstormer og klimaendringer, som fortsatt er relativt uutforsket. WMO krever implementering av tidlig varslingssystemer for værkatastrofer over hele verden og integrering av ferdigheter for varsling av støvstormer og varslingstjenester for å dempe de forverrede virkningene av klimaendringer.

