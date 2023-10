Overføringsspektra for GJ 1132 b: Ny innsikt fra JWST-observasjoner

Jakten på steinete planetatmosfære med James Webb Space Telescope (JWST) har først og fremst fokusert på planeter som passerer M-dverger. Disse planetene tilbyr gunstige planet-til-stjerne størrelsesforhold, som forbedrer deteksjonen av atmosfæriske egenskaper. På grunn av den lignende signalstyrken til atmosfæriske funksjoner og enkelttransitytelsen til JWST, er det imidlertid nødvendig med flere observasjoner for å bekrefte eventuelle funn.

I en fersk studie presenterer forskere to transittobservasjoner av steinplaneten GJ 1132 b ved hjelp av JWST NIRSpec G395H-instrumentet. Disse observasjonene dekket et bølgelengdeområde på 2.8-5.2 μm og hadde som mål å kaste lys over planetens atmosfæriske sammensetning. Tidligere observasjoner med Hubble-romteleskopets WFC3-instrument ga uslåelige resultater, med motstridende bevis for enten en atmosfære eller et spekter uten funksjoner.

JWST-dataene avdekket betydelige forskjeller mellom de to besøkene. Under en transitt var spekteret i samsvar med en H2O-dominert atmosfære, med spor av CH4 og N2O. Alternativt kan signalet tilskrives stjerneforurensning fra uokkulterte stjerneflekker. På den annen side virket spekteret som ble oppnådd under den andre transitten funksjonsløst. Ingen av besøkene støttet den tidligere rapporterte tilstedeværelsen av HCN i GJ 1132 bs atmosfære. De observerte forskjellene mellom besøkene kan ikke forklares med atmosfærisk variasjon eller instrumentelle effekter.

Viktigere er det at forskerne også analyserte stjernespektra utenom transitt og fant ingen bevis for endret stjerneinhomogenitet mellom besøkene, som bare var adskilt med 8 dager. I tillegg ble ingen signifikante forskjeller i instrumentelle systematiske effekter identifisert. Den mest plausible forklaringen på de observerte avvikene er tilfeldig støy som påvirker dataanalysen.

Disse nye observasjonene gir verdifull innsikt i overføringsspektrene til GJ 1132 b og fremhever utfordringene knyttet til å oppdage og karakterisere atmosfærer til steinete eksoplaneter. Ytterligere studier med JWST og andre fremtidige observatorier vil fortsette å utvide vår forståelse av de forskjellige atmosfærene som finnes i eksoplanetbefolkningen.

