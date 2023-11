NASAs Lucy Spacecraft oppdager binært system i asteroiden Dinkinesh

NASAs romfartøy Lucy har nylig gjort en spennende oppdagelse under forbiflyvningen av asteroiden Dinkinesh. Romfartøyets bildesystem har avslørt at Dinkinesh ikke er en enkelt asteroide, men snarere et binært system som består av to asteroider som går i bane rundt hverandre.

De første bildene returnert av Lucy bekrefter at Dinkinesh faktisk er et binært par. Denne oppdagelsen har gitt verdifull innsikt i naturen til små asteroider og deres oppførsel i verdensrommet. Den større asteroiden i systemet er estimert til å være omtrent 0.5 miles bred, mens den mindre måler omtrent 0.15 miles i størrelse.

Dette møtet med Dinkinesh fungerte som en test for Lucys sporingsevner og dets terminalsporingssystem. Romfartøyet sporet det binære asteroideparet med suksess da de fløy forbi med en hastighet på 10,000 XNUMX mph. Terminalsporingssystemet sporet asteroidene autonomt, og viste frem effektiviteten i romutforskningsscenarier i sanntid.

Det vitenskapelige samfunnet er begeistret over serien med bilder tatt av Lucy under dette møtet. Dataene som samles inn av romfartøyet vil bli analysert i detalj for å få ytterligere innsikt i sammensetningen og oppførselen til asteroider. Det binære systemet i Dinkinesh gir en interessant mulighet for komparative studier med andre binære systemer, slik som den nær-jorden asteroide binære Didymos og Dimorphos observert av DART-oppdraget.

Lucy-teamet vil fortsette å studere dataene som ble samlet inn under dette møtet og forberede seg på fremtidige oppdrag. I 2025 vil Lucy se nærmere på en annen hovedbelteasteroide kalt Donaldjohanson. Dette vil ytterligere forbedre vår forståelse av asteroider og bane vei for oppdragets hovedmål – å utforske de trojanske Jupiter-asteroidene som starter i 2027.

Denne oppdagelsen åpner for nye dimensjoner i vår forståelse av asteroider og deres formasjoner. Det fremhever viktigheten av fortsatt utforskning og forskning for å låse opp mysteriene i solsystemet vårt og utover.

FAQ

Hva er et binært system i sammenheng med asteroider?

Et binært system i sammenheng med asteroider refererer til tilstedeværelsen av to asteroider som kretser rundt hverandre. Disse asteroidene er gravitasjonsbundet og viser et unikt forhold i bevegelse og dynamikk.

Hva er Lucys terminalsporingssystem?

Lucys terminalsporingssystem er en teknologi ombord i romfartøyet som lar den spore en asteroide autonomt når den passerer i høye hastigheter. Dette systemet er avgjørende for å ta detaljerte bilder og data under nærmøter med asteroider.

Hva er hovedmålene for NASAs Lucy-oppdrag?

Hovedmålene med NASAs Lucy-oppdrag er å utforske Jupiter-trojanske asteroider, som er en gruppe asteroider som deler Jupiters bane rundt solen. Ved å studere disse asteroidene håper forskerne å få innsikt i den tidlige dannelsen av solsystemet og dynamikken til Jupiters gravitasjonspåvirkning.

Hvilke andre asteroider vil Lucy møte i fremtiden?

Etter møtet med Dinkinesh skal Lucy se nærmere på en annen hovedbelteasteroide kalt Donaldjohanson i 2025. Etter dette vil romfartøyet utforske de trojanske Jupiter-asteroidene, dets primære mål, med start i 2027.

