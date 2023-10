Driver urbanisering planteutviklingen? Undersøker effekten av urbane varmeøyer på bladfargevariasjon

Urbanisering har forvandlet store landområder på jorden, og skapt menneskeskapte habitater kjent som urbane miljøer. Disse miljøene legger selektivt press på sine innbyggere, inkludert eksponering for varmebevarende overflater som danner urbane varmeøyer. Mens tidligere forskning har undersøkt effekten av urban varmestress på dyrenes utvikling, forblir effektene på planter stort sett uutforsket.

For å bygge bro over dette forskningsgapet, undersøkte et team av forskere ledet av førsteamanuensis Yuya Fukano fra Chiba-universitetet i Japan hvordan urbane varmeøyer påvirker bladfargene til Oxalis corniculata, en plante som vanligvis kalles krypende skogsyre. Denne planten viser variasjoner i bladfarge, alt fra grønt til rødt, og finnes i både urbane og ikke-urbane rom over hele verden. Tidligere studier tyder på at disse fargevariasjonene fungerer som evolusjonære tilpasninger for å beskytte planten mot miljøstress, med røde pigmenter i bladene som antas å dempe varme- og lysindusert skade.

Gjennom feltobservasjoner utført i urbane og ikke-urbane regioner på lokal, landskap og global skala, fant forskerne at rødbladsvarianter av krypende skogsyren ofte ble funnet nær ugjennomtrengelige overflater i urbane områder, mens grønne bladvarianter var dominerende i grønne arealer. Dette geografiske mønsteret var konsistent over hele kloden, og bekreftet en sammenheng mellom urbanisering og bladfargevariasjoner i den krypende skogsyren.

Ytterligere eksperimenter ble utført for å kvantifisere de adaptive fordelene med disse bladfargevariasjonene. Resultatene viste at røde bladvarianter viste overlegne veksthastigheter og høyere fotosyntetisk effektivitet under høye temperaturer, mens grønne bladvarianter trivdes i lavere temperaturer. Røde bladvarianter viste høyere stresstoleranse og var mer konkurransedyktige i urbane områder med lav plantetetthet, mens grønne bladvarianter trivdes i frodige grønne områder.

Genetiske analyser indikerte at den røde bladvarianten av O. corniculata kan ha utviklet seg flere ganger fra den forfedres grønne bladplanten. Denne forskningen gir verdifull innsikt i pågående utvikling i urbane områder og fremhever viktigheten av å forstå plantetilpasning til urbane varmeøyer for bærekraftig avlingsproduksjon og økosystemdynamikk.

Ytterligere forskning er nødvendig for å utforske andre planteegenskaper utover bladfarge for en omfattende forståelse av plantetilpasning til urbane varmeøyer.

Kilde: Yuya Fukano et al., Fra grønt til rødt: Urban varmestress driver utviklingen av bladfarge. Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba University)