Studie finner at mennesker legger mindre vekt på arbeid når de tror roboter har sjekket det

En ny studie fra det tekniske universitetet i Berlin har avslørt at mennesker har en tendens til å være mindre oppmerksomme på arbeidet sitt når de tror at roboter allerede har sjekket det. Forskerne simulerte et scenario der deltakerne fikk i oppgave å sjekke kretskort for defekter. Halvparten av deltakerne ble fortalt at en robot ved navn Panda hadde inspisert kretskortene først, og de kunne se og høre roboten mens de jobbet.

Studien fant at mennesker som jobbet sammen med roboter var mer sannsynlig å utvise et fenomen kjent som "sosial loafing". Sosial loafing oppstår når folk anstrenger seg mindre i et team sammenlignet med når de jobber alene. Forskerne antyder at denne nedgangen i produktivitet kan tilskrives en endring i motivasjon i delte oppgaver.

Selv om det ikke var noen signifikant forskjell i tid og innsats brukt av begge gruppene av deltakere, fanget de som trodde de jobbet med roboten færre defekter senere i oppgaven. Dette kan forklares med at det å jobbe i et team reduserer følelsen av individuell ansvarlighet for utfallet av en oppgave.

En begrensning ved studien var at deltakerne ikke interaksjonerte direkte med roboten og var klar over at de ble observert som en del av studien. Likevel reiser funnene viktige spørsmål om implikasjonene av menneske-robot-partnerskap i virkelige situasjoner.

Fenomenet sosial loafing har blitt studert siden 1913 da Max Ringelmann først observerte det under et tautrekking-eksperiment. Det fremhever den reduserte innsatsen enkeltpersoner har en tendens til å legge i en oppgave når de jobber i et team.

Forskerne trakk også oppmerksomhet til utfordringene med å overvåke oppmerksomhets- og engasjementsnivåer i menneske-robot-samarbeid. Selv om det er lett å spore en persons blikk, er det en mer kompleks oppgave å avgjøre om informasjonen blir tilstrekkelig behandlet mentalt.

Denne studien har implikasjoner utover forskningsmiljøet. I bransjer som luftfart, der samhandling mellom menneske og automatisering er avgjørende, kan brudd i koordineringen føre til feil. Derfor er effektiv opplæring, prosedyrer og tilbakemeldinger avgjørende for å sikre sikker og effektiv bruk av automatisering på arbeidsplassen.

