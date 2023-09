Utforske de etiske anvendelsene av biodatabehandling

By

Bio-databehandling, en gang et konsept begrenset til science fiction, er nå en realitet. Ettersom denne teknologien fortsetter å utvikle seg, er det viktig å vurdere de etiske implikasjonene og ansvarlig forskning og anvende den. En gruppe internasjonale eksperter, inkludert oppfinnerne av DishBrain, har inngått samarbeid med bioetikere og medisinske forskere for å løse dette problemet.

Hovedforfatter Dr. Brett Kagan, Chief Scientific Officer for Cortical Lab, understreker behovet for en større bildetilnærming når man integrerer biologiske nevrale systemer med silisiumsubstrater. Mens potensialet for intelligenslignende oppførsel er lovende, må det sikres bærekraftig fremgang.

Professor Julian Savulescu, Uehiro-leder i praktisk etikk ved University of Oxford, fremhever det haster med å finne praktiske svar angående hva som anses som bevisst eller menneskelig i sammenheng med dagens teknologi. Artikkelen erkjenner at det er forskjellige måter å beskrive bevissthet eller intelligens på, hver med ulike implikasjoner for biologisk baserte intelligente systemer.

Den moralske statusen til biodatamaskiner stilles også spørsmål ved. Artikkelen refererer til filosofen Jeremy Bentham, som hevdet at evnen til å resonnere eller kommunisere ikke er den avgjørende faktoren, men heller evnen til å lide. Bare det å vise menneskelignende intelligens gir ikke nødvendigvis moralsk status til biologisk baserte datamaskiner.

Selv om papiret ikke tar sikte på å svare på alle etiske spørsmål rundt biodatamaskiner, gir det et startrammeverk for å sikre ansvarlig forskning og anvendelse. De etiske utfordringene og mulighetene DishBrain presenterer er også nevnt, spesielt i forhold til å forbedre vår forståelse av sykdommer som epilepsi og demens.

Den potensielle effekten av biodatabehandling er betydelig, siden den tilbyr et mer energieffektivt alternativ til tradisjonell silisiumbasert databehandling. Mens superdatamaskiner bruker millioner av watt energi, bruker den menneskelige hjernen så lite som 20 watt. Ved å utforske biodatabehandling kan vi ta opp miljøhensyn knyttet til IT-industriens karbonutslipp.

Avslutningsvis gir denne artikkelen et grunnlag for etiske betraktninger innen biodatabehandling. Den understreker behovet for ansvarlig forskning og anvendelse, samtidig som den fremhever de potensielle fordelene og utfordringene som denne teknologien gir.

Kilde: Cortical Labs, Biotechnology Advances (papir tilgjengelig på forespørsel)