Er planeter på størrelse med jord mer vanlige rundt røde dverger? Kanskje ikke

Søket etter potensielt beboelige eksoplaneter fokuserer ofte på verdener på størrelse med jorden, med tanke på at jorden er den eneste kjente beboelige planeten. Nylig spenning omringet oppdagelsen av syv planeter i jordstørrelse som kretser rundt en rød dvergstjerne i TRAPPIST-1-systemet, noe som førte til spekulasjoner om at slike planeter kan være mer vanlige rundt røde dverger sammenlignet med sollignende stjerner. Ny forskning tyder imidlertid på noe annet.

Jakten på eksoplaneter begynte med NASAs Kepler-romteleskop, som identifiserte nesten 5,000 eksoplaneter, med tusenvis flere som ventet på bekreftelse. De første funnene fra Kepler indikerte at eksoplaneter i jordstørrelse i beboelige soner var mer utbredt rundt M-dverger (røde dverger). Etter hvert som tiden gikk, oppsto det imidlertid tvil om nøyaktigheten til Keplers data.

Den nylige studien, med tittelen "Ingen bevis for flere planeter på jordstørrelse i den beboelige sonen til Keplers M versus FGK-stjerner," forfattet av Galen Bergsten fra University of Arizona, utfordrer de tidligere antakelsene. Den fremhever at pålitelige påvisninger av planeter på størrelse med jord i den beboelige sonen forblir unnvikende, selv for M-dverger.

Kepler ble designet for å observere planeter på størrelse med jorda rundt sollignende stjerner, men mekaniske feil avbrøt den langsiktige overvåkingen, og forhindret en grundig undersøkelse. Følgelig måtte forskerne stole på Keplers begrensede data for å estimere forekomsten av planeter i jordstørrelse rundt røde dverger. Tidligere studier antydet betydelige antall av disse planetene, men den nye forskningen antyder at Keplers resultater ikke var nøyaktige, noe som gjør de estimerte forekomstratene upålitelige.

Ved å bruke romfartøyet Gaia, som måler nøyaktig egenskapene til stjerner, avslører studien at mange av Keplers stjerner var større og varmere enn tidligere antatt. Gaias forbedrede data avslører unøyaktigheten i Keplers resultater og undergraver ytterligere antagelsen om at planeter på størrelse med jord er mer vanlige rundt røde dverger.

Mens forskningen utfordrer tidligere estimater, er det viktig å merke seg at det er utfordrende å finne jordlignende planeter på grunn av vanskelighetene med å oppdage transitter rundt røde dverger. Dessuten er beboeligheten til røde dvergplaneter fortsatt et usikkerhetstema, gitt potensialet for høye strålingsnivåer og ustabile atmosfærer.

Det er mye mer å lære om eksoplaneter på jordstørrelse, forskjellige typer stjerner og deres beboelige soner. Etter hvert som mer nøyaktige data blir tilgjengelige og forskere utfører ytterligere undersøkelser, vil vår forståelse fortsette å bli dypere. Jakten på å finne utbredelsen av jordstore planeter i beboelige soner fortsetter, både rundt røde dverger og sollignende stjerner.

kilder:

– «Ingen bevis for flere planeter på jordstørrelse i den beboelige sonen til Keplers M versus FGK-stjerner» (The Astronomical Journal, arxiv.org)