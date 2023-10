Nytt lettvektsmateriale sterkere enn stål laget med DNA og glass

Forskere fra Columbia University, University of Connecticut og det amerikanske energidepartementets Brookhaven National Laboratory har utviklet et banebrytende lettvektsmateriale som er sterkere enn stål. I et samarbeid kombinerte forskerne DNA, det biologiske materialet som er ansvarlig for lagring av genetisk informasjon, med silika, som er hovedkomponenten i glass, for å lage det nye materialet.

En av de unike aspektene ved DNA er dens evne til å danne komplekse 3D-strukturer, eller origami, gjennom binding av nukleotider. Disse DNA-strukturene kan fungere som byggesteiner som selv monteres til større gitterstrukturer. Ved å belegge disse DNA-rammene med et tynt lag silika, klarte forskerne å lage et materiale som er både lett og utrolig sterkt. Materialet inneholder også prinsippene for biomineralisering, som er prosessen der levende vev produserer mineraler for å øke hardheten.

Forskerne brukte nanoindentasjon, en spesialisert mekanisk test, for å måle styrken til materialet. De fant ut at det var fire ganger sterkere enn stål, mens tettheten var omtrent fem ganger lavere. Materialets styrke og motstandskraft kommer fra dets unike kombinasjon av DNA og silika, samt strukturen i nanoskala. Dette åpner for nye muligheter for ingeniør- og forsvarsapplikasjoner.

Forskerne planlegger å undersøke videre bruken av andre materialer, for eksempel karbidkeramikk, for å lage enda sterkere lettvektsmaterialer. Funnene deres er publisert i tidsskriftet Cell Reports Physical Science. Dette gjennombruddet kan få betydelige implikasjoner for utviklingen av nye materialer og teknologier i fremtiden.

Definisjoner:

– DNA: Et molekyl som bærer biologisk informasjon og instruerer celler om hvordan de skal danne, vokse og reprodusere.

– Silica: Hovedkomponenten i glass, et hardt og sprøtt materiale.

– Origami: Kunsten å brette papir til intrikate design.

– Nukleotider: Byggesteinene i DNA.

– Biomineralisering: Prosessen der levende vev produserer mineraler for å øke hardheten.

