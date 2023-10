Kommersiell hvalfangst i det 20. århundre førte til tap av genetisk mangfold hos hvaler, viser studien

En fersk studie utført av forskere ved Oregon State University har avslørt den varige effekten av kommersiell hvalfangst på det genetiske mangfoldet i dagens hvalbestander. Studien sammenlignet DNA-prøver ekstrahert fra hvalbein funnet nær forlatte hvalfangststasjoner på South Georgia Island i det sørlige Atlanterhavet med DNA fra moderne hvalbestander. Forskerne oppdaget sterke bevis på tap av mors DNA-avstamning blant blåhval og knølhval.

Mors avstamning er avgjørende for hvalens kulturelle minne, inkludert kunnskap om fôrings- og ynglesteder som går i arv fra en generasjon til en annen. Tapet av mødreslekter innebærer tap av denne vitale kunnskapen. Funnene, publisert i Journal of Heredity, kaster lys over de betydelige konsekvensene av kommersiell hvalfangst.

South Georgia Island, som ligger omtrent 800 miles sørøst for Falklandsøyene, var hjemsted for flere hvalfangststasjoner fra tidlig på 20-tallet til 1960-tallet. I løpet av denne perioden ble over 2 millioner hvaler drept på den sørlige halvkule, inkludert 175,000 XNUMX nær South Georgia Island. Øya vitner fortsatt om dette slaktet, med mange bevarte hvalbein spredt over overflaten.

Mens hvalbestandene i Sør-Atlanteren har begynt å komme seg etter opphør av kommersiell hvalfangst, forblir hvalobservasjoner nær South Georgia Island sjeldne, noe som tyder på muligheten for lokal utryddelse. Fraværet av hvaler i seks tiår indikerer tap av kulturminne, med det nåværende lille antallet hvaler som potensielt gjenoppdager sine historiske beiteområder.

Studien analyserte DNA ekstrahert fra hvalbein funnet på South Georgia Island, med fokus på knølhval, blåhval og finnhval. Mens det genetiske mangfoldet blant disse hvalene fortsatt er høyt, oppdaget forskerne et tap av mors DNA-avstamninger i blå- og pukkelryggpopulasjonene. På grunn av begrenset tilgjengelighet klarte de imidlertid ikke å oppdage forskjeller i mangfold mellom DNA-prøver før og etter hvalfangst fra finhval på den sørlige halvkule.

Gitt at noen hvalarter kan leve opptil 100 år, er det en sjanse for at dagens hval var i live under hvalfangsttiden. Ettersom disse hvalene går til grunne, er det fare for ytterligere tap av mødreslekter. Derfor er det avgjørende å bevare genetisk informasjon fra eksisterende hvalbestander.

Studien understreker viktigheten av å forstå fortiden og ta vare på genetisk informasjon. Med klimaendringer som fører til stigende temperaturer, kan DNA i hvalbeinene på South Georgia Island forringes over tid. Å bevare denne genetiske historien på ubestemt tid vil hjelpe forskere å rekonstruere historien til hvalbestandene og forstå den sanne virkningen av tidligere hvalfangstaktiviteter.

Kilde: Oregon State Universitys Marine Mammal Institute