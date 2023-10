Den varige innvirkningen av kommersiell hvalfangst på genetisk mangfold av hvaler

By

Kommersiell hvalfangst på 20-tallet reduserte ikke bare hvalbestandene betydelig, men hadde også langsiktige effekter på det genetiske mangfoldet til dagens overlevende hvaler, ifølge en studie fra Oregon State University. Forskerne sammenlignet DNA fra hvalbein funnet på South Georgia Island, nær forlatte hvalfangststasjoner, med DNA fra dagens hvalbestander. Studien fant sterke bevis på tap av mors DNA-avstamning blant blåhval og knølhval, som ofte er assosiert med kulturelle minner som fôring og ynglesteder som går i arv gjennom generasjoner.

South Georgia Island, som ligger i det sørlige Atlanterhavet, var hjemsted for flere hvalfangststasjoner som opererte fra århundreskiftet til 1960-tallet. Over 2 millioner hvaler ble drept på den sørlige halvkule i denne perioden, med 175,000 100 drept nær Sør-Georgia. Øya er fortsatt strødd med hvalbein, noen av dem er over XNUMX år gamle, noe som gir bevis på omfanget av slaktingen.

Mens hvalbestandene i Sør-Atlanteren har begynt å komme seg etter at kommersiell hvalfangst ble stoppet, er hvalobservasjonene rundt Sør-Georgia fortsatt lave. Dette antyder at lokale bestander kan ha blitt utryddet, eller lokalt utryddet. Fraværet av hval i foringsplassene i 60 år indikerer tap av kulturminne. Imidlertid er det nå indikasjoner på at hvaler gjenoppdager dette habitatet og vender tilbake til området.

Studien analyserte DNA fra bein fra knølhval, blåhval og finnhval funnet på South Georgia Island. Mens det genetiske mangfoldet blant hvalene fortsatt er høyt, er det tegn på tap av mors DNA-avstamninger i blå- og pukkelryggpopulasjonene. Det er avgjørende å bevare genetisk informasjon fra disse hvalene for å forhindre ytterligere tap av mødres avstamninger ettersom de gjenværende hvalene eldes og dør.

Denne forskningen gir innsikt i den genetiske historien til hvalbestander og fremhever behovet for å forstå virkningen av tidligere hvalfangstaktiviteter. Det vekker også bekymring for den potensielle forverringen av DNA i hvalbeinene på grunn av stigende temperaturer forårsaket av klimaendringer. Å bevare denne genetiske historien på ubestemt tid er avgjørende for fremtidig forskning og bevaringsarbeid.

Kilde: Oregon State University [Ingen URL oppgitt]