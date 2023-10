Ny krystall med pseudogravittiske egenskaper åpner dører for 6G kommunikasjonsteknologi

En banebrytende studie publisert i tidsskriftet Physical Review A har introdusert en ny krystall som er i stand til å bøye lys som ligner på hvordan et sort hull ville gjort, noe som resulterer i at lyset avviker fra sin vanlige rette vei. Forskere bak forskningen mener at dette fenomenet, kjent som pseudogravitasjon, kan spille en avgjørende rolle i utviklingen av 6G kommunikasjonsteknologi.

Med økende krav til raskere og mer effektiv trådløs kommunikasjon, har kappet om avanserte teknologier blitt intensivert. Å utnytte de pseudogravittiske egenskapene til denne krystallen kan potensielt muliggjøre informasjonsoverføring trådløst ved ultrahøye hastigheter, og betydelig overgå mulighetene til dagens 5G-teknologi.

Pseudogravitet er et konsept inspirert av gravitasjonslinseeffekten observert i astronomi, der lys og elektromagnetiske bølger påvirkes av gravitasjonskrefter. Ved å etterligne denne effekten i laboratoriemiljøer ved å bruke spesialdesignede krystallinske materialer, har forskere overvunnet utfordringene som kreves for enorme masser.

Ledende vitenskapsmann Kyoko Kitamura, en professor ved Tohoku University, og teamet hennes manipulerte fotoniske krystaller ved å gradvis forvrenge deres krystallinske gitter. De rettet deretter lysstråler gjennom krystallene og var vitne til den bemerkelsesverdige lysavbøyningen. Dette gjennombruddet baner vei for innovativ manipulering av lys, som kan være avgjørende for å oppnå de nødvendige frekvensene for neste generasjons kommunikasjonsteknologi, som potensielt opererer i terahertz-området: over 100 gigahertz.

Videre har denne nye krystallen lovende implikasjoner for gravitonfysikkfeltet. Studiemedforfatter Masayuki Fujita, en førsteamanuensis ved Osaka University, fremhever den akademiske betydningen av denne oppdagelsen. Funnene tyder på at fotoniske krystaller har potensial til å utnytte gravitasjonseffekter, og åpner for nye veier for forskning innen gravitonfysikk.

Mens de praktiske bruksområdene til denne krystallen hovedsakelig er fokusert på å forbedre kommunikasjonsteknologi, gir dens evne til å imitere svarte hulls oppførsel også muligheter for å utforske kvantetyngdekraften. Kvantetyngdekraften søker å forene kvantemekanikken og Einsteins relativitetsteori, og denne krystallen gir en unik plattform for å undersøke den intrikate sammenhengen mellom disse grunnleggende teoriene.

FAQ:

Spørsmål: Hva er pseudogravitasjon?

A: Pseudogravitasjon er et fenomen som lar lys avvike fra sin vanlige bane, omtrent som det ville gjort i nærvær av gravitasjonskrefter.

Spørsmål: Hvordan kan denne krystallen være til nytte for kommunikasjonsteknologi?

A: Ved å utnytte de pseudogravittiske egenskapene til denne krystallen, kan det være mulig å oppnå ultrahøye hastigheter i trådløs informasjonsoverføring, som overgår mulighetene til dagens teknologi.

Spørsmål: Hva er gravitonfysikk?

Sv: Gravitonfysikk er et studieområde fokusert på å forstå den hypotetiske kvantepartikkelen som formidler tyngdekraften.

Spørsmål: Hvordan hjelper denne krystallen til å utforske kvantetyngdekraften?

A: Krystallens evne til å etterligne svarte hulls atferd gir en unik mulighet til å undersøke forholdet mellom kvantemekanikk og Einsteins relativitetsteori, som er sentral i konseptet kvantetyngdekraft.