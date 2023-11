Det tidlige universet avslører overraskende innsikt: Unge galakser viser uventet kjemisk sammensetning

By

Et team av astrofysikere fra Northwestern University har gjort fascinerende oppdagelser om utviklingen av tidlige universgalakser ved å bruke data fra James Webb Space Telescope (JWST). Forskerne fokuserte på «tenåringsgalakser» som ble dannet bare to til tre milliarder år etter Big Bang, og ga verdifull innsikt i vår kosmiske opprinnelse.

Tradisjonelt er det å studere fjerne galakser som å se tilbake i tid, med lys som tar milliarder av år å nå oss. Teamets analyse av den kjemiske utviklingen begrenset ved bruk av ioniserte linjer i Interstellar Aurorae (CECILIA) undersøkelsesdata avslørte uventede funn. Disse galaksene var ikke bare varmere enn forventet, men inneholdt også overraskende tunge grunnstoffer som nikkel.

Ved å bruke et sammensatt bilde laget av lyset samlet fra 23 galakser, identifiserte forskerteamet tilstedeværelsen av åtte elementer: Hydrogen, helium, nitrogen, oksygen, silisium, svovel, argon og nikkel. Mens de lettere elementene var forventet, var tilstedeværelsen av nikkel, et tyngre grunnstoff enn jern, en ekstraordinær åpenbaring.

Å observere nikkel i fjerne galakser er en sjelden forekomst, selv i eldre galakser nærmere oss. Vanligvis observeres nikkel etter flere livssykluser for stjerner, gjennom supernovaer, og den påfølgende syntesen og spredningen av tyngre grunnstoffer gjennom galaksen. Oppdagelsen av nikkel antyder noe unikt med stjernene i disse tidlige galaksene.

Hovedforfatter av studien, assisterende professor Allison Strom, spekulerer i at de høyere observerte temperaturene i disse unge galaksene kan ha sammenheng med deres særegne kjemiske sammensetning. Hun forklarer at forskjellige galaksetemperaturer er en manifestasjon av deres distinkte kjemiske DNA, ettersom temperaturen og kjemien til gass i galakser er knyttet sammen.

Denne banebrytende forskningen åpner for nye spørsmål om det tidlige universet og dannelsen av galakser. Studiens funn ble publisert i The Astrophysical Journal Letters, og kastet lys over de komplekse og intrikate prosessene som formet vår kosmiske historie.

FAQ

1. Hva avslørte studien om tidlige universgalakser?

Studien fant at de tidlige universets «tenåringsgalakser» var varmere enn forventet og inneholdt tunge grunnstoffer som nikkel, som er relativt sjelden i fjerne galakser.

2. Hvilke teknikker ble brukt for å studere disse galaksene?

Astrofysikerne brukte data fra James Webb Space Telescope (JWST) og Chemical Evolution Constrained ved hjelp av ioniserte linjer i Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. De kombinerte lysbølgelengder samlet fra flere galakser for å lage et sammensatt bilde.

3. Hvorfor er tilstedeværelsen av nikkel betydelig?

Nikkel er vanligvis observert i eldre galakser nærmere oss, etter flere runder med supernovaer og syntese av tyngre grunnstoffer. Dens tilstedeværelse i disse unge galaksene antyder unike egenskaper i deres stjernepopulasjoner.

4. Hvordan henger galaksetemperatur og kjemi sammen?

Studiens hovedforfatter antyder at de høyere observerte temperaturene til disse galaksene kan være knyttet til deres distinkte kjemiske sammensetning. Temperaturen og kjemien til gass i galakser er vevd sammen.