Unlocking the Mysteries of Glass: Exploring the Structural Nature

By

Glass, et materiale som har blitt brukt i århundrer i forskjellige applikasjoner, fortsetter å fascinere forskere med sin uordnede atomkonfigurasjon og unnvikende strukturelle regelmessighet. Imidlertid har et nylig gjennombrudd av en forskningsgruppe ledet av professor Motoki Shiga fra Tohoku Universitys Unprecedent-scale Data Analytics Center kastet nytt lys over dette gåtefulle materialet.

Hovedfokuset for studien var på ringformer innenfor de kjemisk bundne nettverkene av glass. Ved å utvikle innovative måter å kvantifisere den tredimensjonale strukturen og symmetriene til disse ringene, var forskerne i stand til å avdekke verdifull innsikt. To indikatorer, "rundhet" og "ruhet", spilte en avgjørende rolle i å bestemme antall representative ringformer i både krystallinsk og glassaktig silika (SiO2).

Overraskende nok avdekket analysen en blanding av ringer som er unike for glass, samt noen som lignet de som finnes i krystaller. Dette funnet utfordrer den konvensjonelle antakelsen om at glass mangler strukturell orden og demonstrerer at det er underliggende mønstre innenfor det tilsynelatende kaotiske arrangementet av atomer.

Videre utviklet forskergruppen en teknikk for å måle de romlige atomtetthetene rundt ringene ved å undersøke retningen deres. Denne tilnærmingen avslørte anisotropi, noe som indikerer at atomkonfigurasjonen ikke er jevnt regulert i alle retninger. Denne oppdagelsen stemmer overens med eksperimentelle bevis, for eksempel diffraksjonsdata for SiO2, og fremhever områder med lokalisert strukturell orden midt i den generelle lidelsen.

Å forstå den strukturelle regulariteten i glass har vidtrekkende implikasjoner. Det gir ikke bare innsikt i faseoverganger, som forglasning og krystallisering, men åpner også veier for å kontrollere materialstrukturer og egenskaper. Professor Shiga understreker betydningen av dette gjennombruddet, og sier: "Vår vellykkede analyse bidrar til å forstå faseoverganger ... og gir de matematiske beskrivelsene som er nødvendige for å kontrollere materialstrukturer og materialegenskaper."

Når vi ser fremover, planlegger Shiga og teamet hans å utnytte disse nye teknikkene for å utforske glassmaterialer videre, ved å bruke datadrevne tilnærminger som maskinlæring og kunstig intelligens. Denne datasentriske tilnærmingen lover å frigjøre nye muligheter og drive videre fremskritt innen glassforskning.

Opprinnelig kilde: Communications Materials [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hvorfor er den strukturelle naturen til glass utfordrende å forstå og kontrollere?

A: Til tross for sin lange historie med bruk, forvirrer glass fortsatt forskere på grunn av dens uordnede atomkonfigurasjon, noe som gjør det vanskelig å avdekke dens strukturelle regelmessighet og designeffektive materialer.

Spørsmål: Hvilke ringer fant forskerne i glass og hvordan er de unike?

A: Forskerne oppdaget en blanding av ringer som er unike for glass, samt noen som ligner de som finnes i krystaller, noe som utfordrer forestillingen om at glass mangler strukturell orden.

Spørsmål: Hva er anisotropi, og hva viste studien om det i forhold til glass?

A: Anisotropi refererer til uensartet regulering av atomkonfigurasjon i forskjellige retninger. Studien avdekket anisotropi rundt ringformene i glass, noe som indikerer at strukturell rekkefølge ikke er ensartet, men viser lommer av regularitet.

Spørsmål: Hvordan hjelper forståelsen av glassets strukturelle natur til å kontrollere materialstrukturer og egenskaper?

A: Å forstå de underliggende mønstrene i glass gir innsikt i faseoverganger som forglasning og krystallisering. Dessuten muliggjør det utviklingen av matematiske beskrivelser som er nødvendige for å kontrollere materialstrukturer og egenskaper.

Spørsmål: Hvordan vil forskergruppen utforske glassmaterialer videre i fremtiden?

A: Forskningsgruppen planlegger å utnytte datadrevne tilnærminger som maskinlæring og kunstig intelligens for å utvikle prosedyrer for å utforske glassmaterialer i større detalj, og åpne opp nye veier for forskning og innovasjon.