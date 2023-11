Avdekke hemmelighetene til Silica Glass: The Hidden Structural Regularity

Glass har vært et grunnleggende materiale brukt av mennesker i århundrer, men dets atomstruktur forblir et mysterium for forskere. Å forstå og kontrollere glassets strukturelle natur er avgjørende for å designe effektive funksjonelle materialer. For å kaste lys over denne gåten, fokuserte en forskningsgruppe ledet av professor Motoki Shiga fra Tohoku Universitys Unprecedent-scale Data Analytics Center på ringformene som finnes i glassaktige materialer.

For å kvantifisere den tredimensjonale strukturen og strukturelle symmetriene til disse ringene, utviklet gruppen nye indikatorer: "rundhet" og "ruhet." Ved å bruke disse indikatorene var de i stand til å identifisere de forskjellige ringformene i glassaktig silika (SiO2), noen unike for glass og andre som ligner ringer som finnes i krystaller.

Videre utviklet forskerne en teknikk for å måle de romlige atomtetthetene rundt disse ringene ved å analysere retningen deres. Funnene deres avslørte at atomkonfigurasjonen i glass ikke er ensartet i alle retninger, noe som viser anisotropi. Interessant nok oppdaget de også områder der atomarrangementet viste en viss grad av orden eller regelmessighet, til tross for det generelle kaotiske utseendet til atomer i glassaktig silika.

Identifiseringen av den skjulte strukturelle regulariteten i glass har betydelige implikasjoner. Det forbedrer vår forståelse av faseoverganger som forglasning og krystallisering av materialer og gir matematiske beskrivelser som er nødvendige for å kontrollere materialstrukturer og egenskaper.

Fremover planlegger professor Shiga og hans kolleger å bruke datadrevne tilnærminger, som maskinlæring og AI, for å utforske glassmaterialer videre. Disse teknikkene tilbyr lovende muligheter for å avdekke mer innsikt i glassets mysterier og optimalisere dets funksjonelle egenskaper.

