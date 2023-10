Oppdagelse av Jupiter-masse binære objekter utfordrer nåværende forståelse av astronomi

Astronomer som bruker romteleskopet James Webb har gjort en banebrytende oppdagelse i Oriontåken. De har identifisert dusinvis av frittsvevende objekter som er mindre enn stjerner, men større enn planeter, som de har kalt Jupiter-masse binære objekter, eller Jumbos. Disse objektene går ikke i bane rundt en foreldrestjerne, noe som utfordrer den konvensjonelle definisjonen av en planet. Oppdagelsen strider også mot eksisterende teorier om stjerne- og planetdannelse, ettersom det tidligere ble antatt at objekter på størrelse med Jupiter ikke kunne dannes gjennom den samme prosessen som skaper stjerner i en tåke.

Observasjonene av disse Jumboene var inspirert av data fra bakkebaserte teleskoper. Teamet fant ut at disse objektene var planetlignende i sammensetningen, med atmosfærer som inneholder damp og metan. På grunn av størrelsen og mangelen på en vertsstjerne regnes de imidlertid ikke som tradisjonelle planeter. Av de hundrevis av Jupiter-lignende objekter som ble identifisert, ble dusinvis funnet å være i par, noe som førte til navnet Jupiter-masse binære objekter.

Jumboene er omtrent en million år gamle og har overflatetemperaturer på rundt 1,000 °C. Uten en stjerne for å gi varme, vil de raskt kjøle seg ned og gå inn i et kort temperert område før de blir ekstremt kalde. Til tross for dette ville ikke overflatene deres støtte flytende vann, noe som gjør dem til usannsynlige kandidater for vertskap.

Disse observasjonene var fokusert på Oriontåken, som er det nærmeste området med massiv stjernedannelse til Jorden. Tåken er preget av bølgende skyer av støv og gass, eksplosjoner og stjernestråler. Stjerner dannes i tåker når støv- og gassskyer avkjøles, fragmenteres og kollapser under sin egen tyngdekraft. Mindre gjenstander, som brune dverger og objekter med planetmasse, kan også dannes gjennom denne prosessen. Gjeldende teorier antyder imidlertid at den nedre grensen for objekter som dannes gjennom gravitasjonskollaps er mellom tre og syv ganger massen til Jupiter.

Eksistensen av disse Jumboene, og det faktum at mange av dem finnes i binære par, utgjør en utfordring for gjeldende teorier. Det er uklart hvordan disse parene kunne ha dannet seg gjennom kaotiske interaksjoner og deretter holde sammen. Forskere stiller nå spørsmål ved deres nåværende forståelse av stjernedannelse og planetdannelse, ettersom disse oppdagelsene har brakt frem i lyset en ny mekanisme som ennå ikke er fullt ut forstått.

Funnene i denne studien er publisert som et forhåndstrykk og venter på fagfellevurdering. Forskere er begeistret over dette uventede resultatet, da det utfordrer deres nåværende forståelse av hvordan stjerner og planeter dannes. Ytterligere forskning og analyse vil bli utført for å få en bedre forståelse av disse Jupiter-masse binære objektene.

kilder:

– James Webb-romteleskopet

– European Space Agency (ESA)