Sannsynlig Nova oppdaget i Messier 31

Sammendrag: En sannsynlig nova har blitt oppdaget i Messier 31, også kjent som Andromeda-galaksen. Denne oppdagelsen ble gjort under en pågående undersøkelse av Messier 31 og Messier 33 av teamet ved Virtual Telescope Project. Novaen ble først oppdaget 1. oktober 2023 ved hjelp av bilder tatt av en 250 mm-f/4.5 astrograf. Oppfølgingsobservasjoner bekreftet eksistensen av kilden og viste at den var marginalt lysere enn på funntidspunktet. Spektroskopi er nå nødvendig for å definitivt bestemme arten av dette forbigående objektet.

Oppdagelsen av den sannsynlige novaen i Messier 31 ble gjort da teamet ved Virtual Telescope Project sammenlignet nylig fangede bilder med arkiverte bilder tatt noen uker tidligere. Det forbigående objektet var lokalisert i den sørvestlige delen av Andromeda-galaksen, med koordinater ved RA: 00 40 29.67 og dekl.: +40 51 41.4. Størrelsen ble estimert til å være R=17.9.

For å bekrefte om dette var et kjent objekt, søkte teamet i forskjellige kataloger, men fant ingen kilder på den posisjonen. Dette førte til at de klassifiserte transienten som en sannsynlig nova i M31 og rapporterte den til Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT).

Ytterligere observasjoner ble utført den påfølgende natten, som bekreftet eksistensen av kilden og viste at den var litt lysere enn først observert. Et bilde med høyere oppløsning tatt med C14-robotenheten skilte tydelig transienten fra en nærliggende stjerne. En animasjon som sammenlignet 2. oktober-bildet med et fra 11. september 2023, fremhevet utseendet til transienten.

For å definitivt bestemme arten av dette objektet, er det nødvendig med spektroskopi. Teamet planlegger å fortsette å observere og studere denne kilden så lenge den forblir synlig.

Kilde: Virtual Telescope Project