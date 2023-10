Forsvinningen av marine dyr på sørpolen: et klima- og havnivåmysterium

By

En fersk studie har brakt frem den mystiske forsvinningen av marine dyr som skjedde for mellom 390 og 385 millioner år siden på Sydpolen. Forskningen som er utført kaster ny innsikt i den dype virkningen av klima- og havnivåendringer på marine økosystemer.

I løpet av tidlig-midt-devontiden lå superkontinentet Gondwana, som inkluderte deler av dagens Afrika, Sør-Amerika og Antarktis, nær Sydpolen. I motsetning til det iskalde landskapet vi nå forbinder med Antarktis, opplevde denne eldgamle landmassen varmere klima og høyere havnivåer, noe som førte til omfattende flom.

Forskere har lenge vært forundret over fremveksten og den påfølgende forsvinningen av Malvinoxhosan-biotaen, en gruppe marine dyr som trivdes i kjøligere vann. Denne gruppen besto av ulike typer skalldyr, hvorav mange nå er utryddet. Etter to århundrer med mystikk, forklarer studiens hovedforfatter, Dr. Cameron Penn-Clarke, at opprinnelsen og forsvinningen til disse dyrene endelig har blitt avklart.

For å undersøke dette fenomenet samlet og analyserte forskerne en stor mengde fossildata. Ved å bruke avanserte analytiske metoder, undersøkte de nøye lag av eldgammel stein, som hver inneholdt sine egne unike fossiler. Analysen avdekket 7 til 8 distinkte lag, som viser en progressiv nedgang i marine dyremangfold.

Ved å sammenligne disse lagene med eldgamle miljødata og globale temperaturregistreringer, gjorde forskerne en alarmerende oppdagelse. De fant en sterk sammenheng mellom nedgangen i marint artsmangfold og fluktuerende havnivåer og klimaendringer. Det var under en global avkjølingsfase at Malvinoxhosan-biotaen blomstret. Kjølere forhold tillot disse dyrene å spesialisere seg, og dra fordel av sirkumpolare termiske barrierer nær polene. Etter hvert som temperaturen begynte å stige, forsvant imidlertid Malvinoxhosan-dyrene, noe som gjorde plass for arter som var bedre egnet til varmere farvann.

Endringene i havnivået i løpet av denne perioden brøt sannsynligvis ned naturlige havbarrierer, noe som gjorde det mulig for varmt ekvatorialvann å infiltrere Sydpolen. Følgelig dominerte disse varmtvannsartene, og signaliserte bortgangen til de marine skapningene fra Malvinoxhosan. Nedbrytningen av de polare økosystemene forårsaket av forsvinningen av Malvinoxhosan-biotaen var katastrofal og irreversibel.

Dr. Penn-Clarke beskriver dette som et "390 millioner år gammelt mordmysterium." Studiens funn indikerer at de kombinerte effektene av endringer i havnivå og temperatur var de primære faktorene som utløste denne utryddelseshendelsen. Selv om denne spesielle hendelsen faller sammen med kjente utryddelser i løpet av tidlig-midt-devonperioden, mangler forskere nøyaktige aldersslutninger.

Å forstå polare miljøers og økosystemers følsomhet for endringer i havnivå og temperatur er avgjørende, spesielt i lys av den nåværende krisen med biologisk mangfold. Studien understreker den permanente karakteren til endringer som skjer i polare områder. Disse funnene understreker at det haster med å beskytte og bevare disse sårbare økosystemene.

kilder:

– Studieleder, Dr. Cameron Penn-Clarke fra University of the Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.