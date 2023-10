Direkte avbildning av glykaner som binder til biomolekyler på enkeltmolekylnivå

Et team av organiske kjemikere fra Max-Planck Institute for Solid-State Research har i samarbeid med forskere fra Universitetet i Tübingen og Universitetet i København utviklet en mikroskopimetode for å fange bilder av glykaner bundet til biomolekyler. Glykaner, som er karbohydrater involvert i ulike biologiske prosesser, finnes vanligvis på celleoverflater. Denne forskningen, publisert i Science, presenterer et gjennombrudd innen bildeteknikker på enkeltmolekylnivå.

Glykaner spiller en avgjørende rolle i proteinfolding og har blitt studert mye på grunn av deres betydning i biologiske prosesser. I denne studien brukte forskerne en elektrosprayteknikk for å skyve glykaner bundet til lipid- og proteinmolekyler (kjent som glykosaminoglykaner og glykokonjugater) på sølv- og kobberoverflater. Dette muliggjorde direkte avbildning av molekylene ved hjelp av skanningstunnelmikroskopi.

Ved å bruke denne teknikken var forskerteamet i stand til å identifisere spesifikke monosakkarider i glykankjeder og få innsikt i orienteringen og festeposisjonene til glykaner på proteinryggraden. Forskerne demonstrerte også anvendelsen av denne bildebehandlingsmetoden ved å fange bilder av oksygenbundne glykaner bundet til mucinproteiner, som potensielt kan hjelpe til med å oppdage tidlige kreftbiomarkører.

Denne nye avbildningsteknikken har et stort potensial i ulike forskningsinnsats, inkludert identifisering av ukjente glykolipider og glykoproteiner. Evnen til å visualisere sekvensene og plasseringen av glykaner på enkeltmolekylnivå gir verdifull innsikt i de strukturelle egenskapene og funksjonelle rollene til disse karbohydratene i biologiske prosesser.

kilde: Kelvin Anggara et al, Direkte observasjon av glykaner bundet til proteiner og lipider på enkeltmolekylnivå, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856