Dinuclear Ruthenium Complex muliggjør svært selektiv fotokatalytisk CO2-reduksjon

Forskere ved University of Tsukuba har gjort betydelige fremskritt innen fornybar energi ved å utvikle et dinukleært ruthenium (Ru)-kompleks som fungerer som en effektiv fotokatalysator for å konvertere CO2 til karbonmonoksid (CO). Dette gjennombruddet har store løfter for å takle uttømmingen av fossilt brensel og bekjempe global oppvarming.

I likhet med prosessen med fotosyntese i planter, er konvertering og lagring av solenergi til kjemisk energi avgjørende for å møte miljøutfordringer. Teamet brukte de kraftige fotokatalytiske egenskapene til Ru-dinukleærkomplekset for å oppnå en svært effektiv CO2-reduksjonsreaksjon, noe som resulterte i en selektivitet på over 99 % for CO.

For å utføre eksperimentet ble en blanding av dimetylacetamid og vann, inneholdende Ru-dinukleærkomplekset som fotokatalysator og et offerreduksjonsmiddel, utsatt for lys med en sentral bølgelengde på 450 nm i en CO2-atmosfære. Etter 10 timer var alt reduksjonsmidlet forbrukt, og CO2 ble vellykket omdannet til CO.

Forskerne bestemte at det maksimale kvanteutbyttet av reaksjonen ved 450 nm var 19.7 %. Bemerkelsesverdig nok fortsatte den fotokatalytiske CO2-reduksjonen med bemerkelsesverdig effektivitet, selv når den opprinnelige CO2-konsentrasjonen i gassfasen ble redusert til 1.5 %. Dette indikerer at nesten all introdusert CO2 kan omdannes til CO.

Den forbedrede stabiliteten til det nyutviklede Ru-dinukleære komplekset tilskrives den sterke chelaterende effekten av liganden som brukes. Kompleksets to Ru-kompleksdeler engasjerer seg i fotosensibilisering, noe som ytterligere forbedrer stabiliteten under reaksjonsbetingelser.

Forskerne tar sikte på å øke den katalytiske aktiviteten til Ru-komplekset ytterligere for å skape et reaksjonssystem som effektivt kan drive CO2-reduksjonsprosessen, selv ved lavere CO2-konsentrasjoner som tilsvarer den i jordens atmosfære.

Denne forskningen åpner for nye muligheter for å utnytte solenergi til å omdanne CO2 til verdiøkende kjemikalier og gir en lovende tilnærming til å bekjempe de negative effektene av karbonutslipp.

Kilde: Journal of the American Chemical Society