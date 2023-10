Moderne fugler arvet proteiner fra dinosaurforfedre, undersøkelsesfunn

By

Forskere fra University College Cork (UCC) og Stanford Synchrotron Radiation Light Source (SSRL) har gjort en banebrytende oppdagelse i studiet av fuglefjær: moderne fugler arvet proteiner fra dinosaurenes forfedre for omtrent 125 millioner år siden. Dette funnet tyder på at visse arter av fjærkledde dinosaurer kan ha vært i stand til å gli ved hjelp av fjærene.

Tidligere forskning hadde antydet at dinosaurfjær inneholdt proteiner som gjorde dem mer bøyelige enn fjærene til moderne fugler. Imidlertid avslører denne nye studien at de fleste dinosaurfjær faktisk inneholdt alfa-keratinproteiner, noe som ga dem fleksibilitet. I kontrast er moderne fuglefjær rike på beta-keratinproteiner, som gir dem styrken som trengs for å fly.

Forskerteamet utførte sin studie ved å bruke vingene til dinosauren Sinornithosaurus, en potensielt glidende art, samt den tidlige fuglearten Confuciusornis. De analyserte også 50 millioner år gamle fjær fra USA. Ved hjelp av kraftige røntgenstråler fra SSRL ble fossilene undersøkt for å finne ut om beta-keratinproteiner fortsatt var til stede i sin opprinnelige form eller om de hadde transformert seg over millioner av år.

Resultatene viste at fossiliseringsprosessen kunne generere alfa-proteiner, som kanskje ikke var tilstede i fjæren da skapningen levde. Noen fossile fjær inneholdt alfa-proteiner, men forskerne mener disse proteinene dukket opp på grunn av den intense varmen fossilene ble utsatt for over tid.

Studiens hovedforfatter, professor Maria McNamara, forklarer at selv tilsynelatende godt bevart fossilt vev kan endres under fossilisering. Teamet utvikler nye verktøy for å bedre forstå fossiliseringsprosessen og låse opp de kjemiske hemmelighetene til fossiler, noe som vil gi ny innsikt i utviklingen av viktige vev og deres biomolekyler.

Denne studien, publisert i tidsskriftet Natural Ecology & Evolution, fremhever nye likheter mellom dinosaurer og fugler og kaster lys over den kjemiske sammensetningen av fjær fra millioner av år siden.

