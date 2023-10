Kraften til digitale terrengmodeller: Låse opp Mars hemmeligheter

Se for deg å sveve over de majestetiske kløftene på Mars, og oppleve spenningen ved utforskning fra ditt eget hjem. Takket være det banebrytende arbeidet til spesialister ved University of Arizonas Lunar and Planetary Laboratory, er dette virtuelle eventyret nå mulig.

Ved å bruke spesialisert programvare og høyoppløselige bilder tatt fra verdensrommet, har et team ved Lunar and Planetary Laboratory laget realistiske terrengmodeller av Mars overflate. Disse digitale terrengmodellene (DTM-ene) lar oppdragsplanleggere studere potensielle landingssteder for rovere og landere, samt kartlegge trygge ruter over det fremmede terrenget, og legger grunnlaget for fremtidige letekampanjer.

Prosessen med å lage en DTM begynner med High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), et kamerainstrument ombord på NASAs Mars Reconnaissance Orbiter. HiRISE tar høyoppløselige bilder av Mars overflate, ved hjelp av en metode som kalles push-broom-fotografering. I motsetning til tradisjonelle øyeblikksbilder, tar HiRISE en lang skanning av planeten, og produserer bilder som brukes til å lage DTM-er, som er topografiske kart som fanger formen på planetoverflaten.

"Disse DTM-ene tar lang tid å lage," sier HiRISE oppsøkende koordinator Ari Espinoza. "Deres høye tall understreker verdien HiRISE fortsatt har, spesielt siden ingen andre produserer så høyoppløselige bilder av Mars terreng."

Detaljnivået fanget av HiRISE er forbløffende. Den kan løse gjenstander så små som tre fot, og avsløre potensielle hindringer og farer som kanskje ikke er synlige på avstand. Overfloden av DTM-er fra University of Arizona har gjort dem til en svært ettertraktet ressurs for å undersøke endringer i Mars' geologi, identifisere trygge landingssteder og navigere roverruter.

For å lage en DTM er det nødvendig med to bilder av samme område, tatt fra forskjellige vinkler og baner. Disse stereoparene brukes deretter til å produsere 3D-topografikartene. Prosessen er intensiv og involverer en kombinasjon av koding, bildeevaluering og manuell redigering.

Mens deres primære funksjon er å hjelpe til med oppdragsplanlegging, gir DTM-er også verdifull innsikt i de dynamiske prosessene som skjer på Mars. Fra å observere sesongmessige endringer i frostdekket til å spore bevegelsen til sanddyner, tilbyr DTM-ene et unikt perspektiv som lar forskere avdekke mysteriene til den røde planeten.

Så neste gang du legger ut på en virtuell reise gjennom Mars' kløfter eller navigerer i dets forræderske terreng sammen med en rover, husk kraften til digitale terrengmodeller og det dedikerte teamet ved University of Arizona som fortsetter å låse opp hemmelighetene til naboplaneten vår.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

