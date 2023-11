Banebrytende teknikk bruker mikrobiell DNA for å oppdage nedgravde mineraler

By

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse innen mineralutforskning. Ved å studere mikrobiell DNA i overflatejord, har forskere ved University of British Columbia (UBC) utviklet en ikke-invasiv metode for å oppdage nedgravd kimberlitt, en stein assosiert med diamanter. Denne innovative teknikken tilbyr et mer presist alternativ til tradisjonell geokjemisk analyse, som potensielt revolusjonerer gruvesektoren.

I sin studie publisert i Nature Communications Earth and Environment forklarer forskerne at mikrober i jord gjennomgår endringer når de kommer i kontakt med malmmaterialer. Disse endringene kan tjene som "biologiske fingeravtrykk" som avslører tilstedeværelsen av nedgravde mineralforekomster. Ved å analysere DNA-sekvensene til disse indikatormikrobene, var forskerne i stand til å identifisere den spesifikke plasseringen av kimberlitt begravd titalls meter under jordens overflate.

Implikasjonene av denne forskningen går utover diamantutforskning. De samme DNA-sekvenseringsmetodene kan brukes for å identifisere andre mineraler som er avgjørende for den globale overgangen til grønn energi. For eksempel har teamets pågående forskning vist lovende resultater i å oppdage porfyrkobberforekomster, som er avgjørende for produksjon av fornybar energiteknologi.

Ved å utnytte kraften til mikrobiell DNA, kan denne teknikken potensielt spare tid og ressurser for mineralsøkere. I stedet for å stole utelukkende på boring og kjemisk analyse, som kan være dyrt og tidkrevende, gir denne ikke-invasive tilnærmingen en kostnadseffektiv og effektiv måte å finne nedgravde mineraler. Dessuten åpner det nye muligheter for ytterligere innovasjon i gruveindustrien.

FAQ

Spørsmål: Hvordan fungerer den mikrobielle DNA-teknikken?

A: Mikrober i jorda gjennomgår endringer når de kommer i kontakt med malmmaterialer. Ved å analysere DNA-sekvensene til disse indikatormikrobene, kan forskere identifisere tilstedeværelsen og plasseringen av nedgravde mineralforekomster.

Spørsmål: Hva er fordelene med denne teknikken sammenlignet med tradisjonelle metoder?

A: I motsetning til tradisjonell geokjemisk analyse, som involverer boring og testing av elementer i jorda, er den mikrobielle DNA-teknikken ikke-invasiv, mer presis og potensielt mer kostnadseffektiv.

Spørsmål: Kan denne teknikken brukes på andre mineraler enn diamanter?

A: Ja, denne teknikken har bredere anvendelser innen mineralutforskning. Forskerne har også vist lovende resultater med å identifisere porfyrkobberforekomster, som er avgjørende for fornybar energiteknologi.

Spørsmål: Hva er implikasjonene for gruvesektoren?

A: Denne gjennombruddsteknikken kan redefinere fremtiden til gruvesektoren ved å gi en mer presis og effektiv metode for å identifisere nedgravde mineraler. Det har potensial til å spare tid og ressurser for gruvearbeidere, noe som fører til økt produktivitet og kostnadsbesparelser.

kilder:

– Nature Communications Earth and Environment (https://www.nature.com/ncomms/)

– University of British Columbia (https://www.ubc.ca/)