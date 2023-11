Kan sopp redde planeten? Soppens overraskende rolle i reduksjon av plastavfall

Plastavfall fortsetter å være en betydelig global bekymring, med bare en liten prosent av vanlig brukt plast, som polypropylen, som resirkuleres. Denne alarmerende statistikken har bidratt til plastforurensningskrisen, som har skadelige effekter på miljøet. Imidlertid kan en usannsynlig helt ha nøkkelen til å bekjempe dette problemet: sopp.

Forskere har oppdaget at visse typer sopp, som Aspergillus terreus og Engyodontium album, har den bemerkelsesverdige evnen til å bryte ned plast. I en banebrytende studie gjennomgikk forbehandlet polypropylen UV-stråling og varmebehandling og ble deretter introdusert for disse soppene. I løpet av 90 dager degraderte soppene 27 % av plasten, og oppnådde fullstendig nedbrytning innen den 140. dagen. Denne nedbrytningshastigheten er den høyeste rapporterte i vitenskapelig litteratur.

Selv om dette gjennombruddet gir håp for områder med begrenset avfallsinfrastruktur, er det viktig å erkjenne at reduksjon av plastforbruk bør forbli hovedfokuset. Plastproduksjon og resirkulering bidrar til betydelige karbonutslipp, og nedbryting av plast gjennom sopp frigjør også karbon. Disse løsningene er mest effektive for eksisterende plastavfall.

Interessant nok skaper plast som finnes i akvatiske økosystemer et unikt miljø for sopp og bakterier. Disse mikrobielle samfunnene trives med plastavfall, og danner egentlig et "mikrobielt rev." Spesielt biologisk nedbrytbar plast kan tjene som matkilde for disse mikrobene. Forskere har identifisert ulike typer sopp, inkludert plantepatogener som Fusarium og Neocosmospora, i plastavfallsprøver samlet fra forskjellige petroleumsbaserte polymerer.

Potensialet til plantepatogene sopp lover å bryte ned syntetiske polymerer. Ved å studere hvordan disse soppene trekker ut næringsstoffer fra planter, kan forskere få avgjørende innsikt i deres evne til å bryte ned plast.

Selv om ideen om sopp som redder planeten kan virke langsøkt, gir de bemerkelsesverdige egenskapene til sopp i plastisk nedbrytning et nytt perspektiv på å håndtere plastforurensningskrisen. Ved å kombinere innovative tilnærminger som plastspisende ormer og soppnedbrytning kan vi jobbe mot en mer bærekraftig fremtid.

FAQ:

Spørsmål: Kan sopp eliminere plastavfall fullstendig?



A: Selv om visse typer sopp kan bryte ned plast betydelig, vil fullstendig eliminering av plastavfall kreve en kombinert innsats med andre innovative løsninger og en reduksjon i plastforbruket. Spørsmål: Er det noen potensielle ulemper med soppnedbrytning av plast?



A: Nedbrytningen av plast gjennom sopp frigjør også karbon, noe som bidrar til karbonutslipp. Derfor er det avgjørende å fokusere på å redusere plastbruk og forbedre avfallshåndteringen ved siden av soppnedbrytning. Spørsmål: Hvordan kan plastspisende ormer og sopp samarbeide?



A: Plastspisende ormer og sopp har forskjellige mekanismer for å bryte ned plast. Ved å utforske og kombinere disse tilnærmingene kan forskere utvikle mer effektive strategier for reduksjon av plastavfall. Spørsmål: Kan sopp bryte ned alle typer plast?



A: Ulike typer sopp kan ha varierende evner til å bryte ned spesifikke typer plast. Pågående forskning har som mål å identifisere sopp som effektivt kan bryte ned et bredt spekter av syntetiske polymerer.

