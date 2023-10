The Devil Comet: En massiv himmelbesøkende som nærmer seg jorden

På den store nattehimmelen kan det å fange den fantastiske skjønnheten til meteorregn og sjeldne kometer være en givende opplevelse for skyovervåkere. Mens meteorregn kan forekomme ofte, er utseendet til kometer en sann sjeldenhet. Men hvis du har en forkjærlighet for himmelske underverker, merk kalenderne dine for år 2024, da en enorm komet ved navn 12P/Pons-Brooks skal nærme deg Jorden som vil gjøre deg forbløffet. Kalt Djevelkometen på grunn av sin unike hornlignende form, er denne kolossale kometen betydelig større enn Mount Everest.

I følge en rapport fra Live Science, 21. april 2024, vil kometen 12P/Pons-Brooks komme bemerkelsesverdig nær jorden. Med en størrelse på omtrent 30 kilometer er denne himmelske besøkende sammensatt av kryomagma - en blanding av is, støv og gass. Kometen brøt nylig ut 5. og 7. oktober, og avduket sitt særegne hornpar. Dette utbruddet markerer det andre utbruddet siden 20. juli, etter en hvileperiode på 69 år. For tiden på vei til det indre solsystemet, er Djevelkometen på vei mot sin nærmeste tilnærming til solen.

Under sin nærme tilnærming vil Djevelkometen være synlig for det blotte øye, selv om bruk av et teleskop vil forbedre utsikten. Det er viktig å merke seg at til tross for det illevarslende navnet, forsikrer eksperter oss om at kometen ikke utgjør noen trussel mot jorden. Etter møtet med planeten vår, vil kometen fortsette sin ferd mot ytterkantene av solsystemet, og forbli skjult for vårt syn frem til år 2095.

Oppdagelsen av 12P/Pons-Brooks eller Devil Comet kan krediteres astronomen Jean-Louis Pons, som først oppdaget den 12. juli 1812. Kjent for sine aktive isvulkaner, er denne kometen blant de 20 kometene som er identifisert for å stille ut pågående vulkansk aktivitet. Noen eksperter sammenligner til og med formen med det ikoniske romfartøyet Millennium Falcon fra Star Wars-filmserien.

kilder:

– Live Science