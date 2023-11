Ny oppdagelse: Martian Subsurface Ice Maps avslører potensiell ressurs for fremtidige oppdagere

Forskere har gitt ut det siste settet med kart som avslører vannfordelingen under overflaten på Mars, og åpner for nye muligheter for fremtidige oppdrag til den røde planeten. Subsurface Water Ice Mapping-prosjektet (SWIM), finansiert av NASA, har brukt data samlet inn fra forskjellige oppdrag for å identifisere regioner der is kan være begravd under overflaten.

I motsetning til tidligere gjentakelser av kartene, er den siste utgivelsen den mest detaljerte til dags dato. Dette tilskrives bruken av kameraer med høyere oppløsning om bord på Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), som har vært i bane rundt Mars siden 2006. Data fra Context Camera og High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) har gitt forskere en omfattende oversikt over vannisgrensene, inkludert oppdagelsen av en betydelig istilstedeværelse i et stort nedslagskrater.

Den nyfunne isen er hovedsakelig lokalisert langs Mars midtbreddegrader, noe som gjør den til et ideelt område for fremtidige astronautoppdrag. Den rikelige tilstedeværelsen av is, kombinert med en tykkere atmosfære, tilbyr et lovende landingssted. Astronauter vil ha fordel av minimalt energiforbruk for å holde varmen, noe som gir flere ressurser til andre viktige aktiviteter.

Vann som ligger over bakken på Mars ville raskt fordampe på grunn av planetens tynne atmosfære. Derfor fungerer isen under overflaten som en avgjørende ressurs som kan utvinnes ved å bore iskjerner. Denne isen kan tjene som drikkevann eller omdannes til rakettdrivstoff, noe som reduserer mengden forsyninger som kreves for å fraktes fra jorden betydelig.

I tillegg til dens praktiske bruk, kan forståelse av utbredelsen av is under overflaten gi verdifull innsikt i Mars klimahistorie. Forskere har observert variasjoner i mengden vannis på tvers av forskjellige regioner, noe som gir nye hypoteser om de underliggende årsakene.

Med avdukingen av disse detaljerte kartene har forskere og oppdragsplanleggere nå en verdifull ressurs for å støtte fremtidige utforskninger og koloniseringsarbeid på Mars.

FAQ

1. Hvorfor er is under overflaten viktig for Mars-oppdrag?

Is under overflaten på Mars er avgjørende fordi alt flytende vann på overflaten umiddelbart vil fordampe på grunn av planetens tynne atmosfære. Isen, skjult under overflaten, kan bores og utvinnes til ulike formål, som drikkevann og generering av rakettdrivstoff.

2. Hva er fordelene med landingsoppdrag på Mars' mellombreddegrader?

Mars' mellombreddegrader gir flere fordeler for landingsoppdrag. Regionen gir en tykkere atmosfære, noe som hjelper romfartøy med å bremse ned under nedstigning. I tillegg oppnår den en balanse mellom nærhet til nedgravd is og litt varmere vær, noe som reduserer energien som kreves for å holde astronauter og utstyr varme.

3. Hvordan kan is under overflaten bidra til koloniseringen av Mars?

Oppdagelsen av is under overflaten gir en verdifull ressurs for fremtidige oppdagere og potensielle kolonisatorer av Mars. Utvunnet is kan omdannes til drikkevann og rakettdrivstoff, noe som reduserer mengden forsyninger som må transporteres fra jorden betydelig.

4. Hva kan fordelingen av is under overflaten fortelle oss om Mars klima?

Variasjonene i mengden underjordisk is på tvers av ulike regioner på Mars kan hjelpe forskere med å avdekke planetens klimahistorie. Ved å studere disse variasjonene kan forskere utvikle nye hypoteser for å forklare forskjellene og få innsikt i planetens tidligere klimadynamikk.