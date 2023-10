Utsatt romvandring på den internasjonale romstasjonen på grunn av kjølevæskelekkasje

På grunn av en kjølevæskelekkasje fra en reserveradiator på den internasjonale romstasjonens Nauka flerbrukslaboratoriemodul, har en planlagt romvandring blitt utsatt til senere i år. Kjølevæskelekkasjen, som ble oppdaget 9. oktober, har blitt stoppet, men ingeniører trenger mer tid til å analysere situasjonen og forhindre at spormengder kommer inn i interne systemer.

Selv om kjølevæsken ikke er giftig eller farlig for mannskapet, jobber eksperter med å forhindre nedbryting av utstyr. Forsinkelsen av romvandringen påvirker ikke driften av romstasjonen. I stedet er en ny romvandring planlagt 30. oktober. I løpet av denne romvandringen vil NASA-astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli påta seg forskjellige reparasjonsoppgaver, som å fjerne en defekt elektronikkboks og bytte ut en trillelagerenhet.

Denne romvandringen vil markere den første for begge astronautene. I tillegg til dette vil Loral O'Hara og ESA-astronaut Andreas Mogensen gjennomføre en romvandring senere i år, kjent som US Spacewalk 90. ​​Dette oppdraget vil innebære å samle inn prøver fra utsiden av romstasjonen for å analysere for mikroorganismer. De skal også erstatte et høyoppløsningskamera og utføre vedlikeholdsarbeid for fremtidige romvandringer.

Videre er Roscosmos-kosmonautene Oleg Kononenko og Nikolai Chub fortsatt planlagt å utføre sin romvandring 25. oktober. Oppdraget deres inkluderer å installere et syntetisk radarkommunikasjonssystem og distribuere en nanosatellitt for å teste solseilteknologi. I tillegg vil de inspisere og fotografere reserveradiatoren som lekket på Nauka-modulen.

Ekspedisjonens 70 mannskapsmedlemmer har vært opptatt med å forberede seg til disse romvandringene, utført forskjellige oppgaver som å betjene romdrakter og utføre lasteoperasjoner. Disse forberedelsene fremhever utfordringene og viktigheten av å opprettholde og gjennomføre operasjoner på den internasjonale romstasjonen.

