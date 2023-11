Forstå rollen til defekter i forsterkende materialer

Forskere har lenge vært fascinert av virkningen av defekter på egenskapene til materialer. Mens defekter vanligvis blir sett på som svakheter, har en fersk studie kastet nytt lys over deres potensial til å faktisk gjøre materialer sterkere. Ved å spore hastigheten som små sprekker, kjent som dislokasjoner, beveger seg gjennom diamant, har forskere oppdaget at disse defektene kan forplante seg raskere enn lydens hastighet. Dette funnet har betydelige implikasjoner for et bredt spekter av materialer, fra jordskjelvbestandige strukturer til fly med høy ytelse.

Dislokasjoner er små skift i krystallstrukturen til materialer. For direkte å måle hastigheten som dislokasjoner spredte seg med, brukte forskere fra forskjellige internasjonale institusjoner en intens laser for å indusere sjokkbølger i syntetisk diamant. Ved å bruke en røntgen-frielektronlaser var de i stand til å overvåke de resulterende deformasjonene med bemerkelsesverdig presisjon.

Eksperimentene avslørte at dislokasjoner i diamant forplanter seg raskere enn tverrgående lydbølger, som skapes av motstand i materialet. Det neste trinnet for forskere er å finne ut om dislokasjoner kan overgå hastigheten til langsgående lydbølger, lik de som reiser gjennom luft, ved å utsette materialer for enda mer intense laserpulser.

Kunnskapen oppnådd fra disse funnene er uvurderlig for nøyaktig å forutsi oppførselen til materialer under ekstreme forhold. Ved å forstå den øvre grensen for dislokasjonsmobilitet i krystaller, kan forskere utvikle mer effektive modeller for å forutse og kontrollere materielle reaksjoner på høye nivåer av stress. Tidligere hadde eksistensen av raskere enn lyddefekter kun blitt postulert teoretisk, noe som gjorde denne eksperimentelle bekreftelsen til et betydelig gjennombrudd.

Til syvende og sist bidrar denne forskningen til fremskritt innen materialvitenskap og -teknikk, og muliggjør design og fabrikasjon av mer spenstige og pålitelige materialer for ulike bruksområder, inkludert infrastruktur, transport og romfartsindustri.

