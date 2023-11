Nye oppdagelser i prediksjon av proteinstruktur med AlphaFold 3

DeepMind, et ledende AI-forskningslaboratorium, skapte bølger for nesten fem år siden med debuten av AlphaFold, et AI-system som er i stand til nøyaktig å forutsi proteinstrukturer i menneskekroppen. Siden den gang har DeepMind gjort betydelige fremskritt og gitt ut en oppdatert versjon kalt AlphaFold 2 i 2020. DeepMind fortsetter sitt banebrytende arbeid, og har nå avduket AlphaFold 3, som kan generere spådommer for nesten alle molekyler i Protein Data Bank.

Protein Data Bank er den største åpen tilgang-databasen over biologiske molekyler i verden. Med AlphaFold 3s forbedrede muligheter bruker Isomorphic Labs, en DeepMind-spin-off fokusert på legemiddeloppdagelse, allerede modellen for terapeutisk legemiddeldesign. Ved å karakterisere ulike molekylære strukturer som spiller en avgjørende rolle i sykdomsbehandling, hjelper AlphaFold 3 til å identifisere og designe nye molekyler som potensielt kan bli medikamenter.

Det som skiller AlphaFold 3 er dens evne til å forutsi ikke bare proteinstrukturer, men også strukturer av ligander, nukleinsyrer og post-translasjonelle modifikasjoner. Ligander er molekyler som binder seg til reseptorproteiner og påvirker cellulær kommunikasjon, mens nukleinsyrer bærer genetisk informasjon. I tillegg er post-translasjonelle modifikasjoner kjemiske endringer som skjer etter at et protein er dannet.

Dette banebrytende AI-systemet har vist seg å være et verdifullt verktøy i legemiddeloppdagelse. Tradisjonelt er farmasøytiske forskere avhengige av dokkingmetoder for å forstå samspillet mellom proteiner og ligander. Disse metodene krever innføring av en referanseproteinstruktur og en foreslått bindingsposisjon for liganden. AlphaFold 3 eliminerer imidlertid behovet for en referansestruktur eller foreslått posisjon. Den kan forutsi strukturene til proteiner som ikke tidligere har blitt karakterisert og simulere hvordan proteiner og nukleinsyrer interagerer med andre molekyler. Dette nivået av modellering er foreløpig umulig med eksisterende dokkingmetoder.

DeepMind erkjenner at AlphaFold 3 fortsatt har områder for forbedring. I en hvitbok som skisserer styrker og begrensninger, har forskere bemerket at systemet kommer til kort i å forutsi strukturene til RNA-molekyler, som bærer instruksjoner for proteinsyntese i kroppen. Pågående innsats fra DeepMind og Isomorphic Labs har imidlertid som mål å adressere denne begrensningen og ytterligere forbedre systemets muligheter.

Utviklingen og fremgangen til AlphaFold 3 fremhever det enorme potensialet til AI for å fremme vitenskapelig forståelse av det komplekse molekylære maskineriet i menneskekroppen. Ettersom DeepMind fortsetter sitt arbeid, forventer forskere enda større prestasjoner innen prediksjon av proteinstruktur og oppdagelse av legemidler.

