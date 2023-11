Forutsi proteinstrukturer: DeepMinds AlphaFold revolusjonerer legemiddeloppdagelsen

Etter den banebrytende utgivelsen av AlphaFold, et AI-system utviklet av DeepMind, i 2016, debuterte den nyeste versjonen, AlphaFold 2, i 2020. DeepMinds innovasjon stoppet imidlertid ikke der. I dag kunngjorde DeepMind lanseringen av etterfølgeren til AlphaFold 2, som kan skryte av nye og forbedrede funksjoner som har potensial til å revolusjonere legemiddeloppdagelsen.

Den siste AlphaFold-utgivelsen har muligheten til å generere spådommer for nesten alle molekyler i Protein Data Bank, verdens største åpen tilgangsdatabase over biologiske molekyler. Isomorphic Labs, en spin-off av DeepMind med fokus på legemiddeloppdagelse, utnytter allerede denne avanserte modellen for å hjelpe til med terapeutisk legemiddeldesign. Ved å karakterisere ulike molekylære strukturer som er avgjørende for sykdomsbehandling, har den nye AlphaFold-modellen som mål å akselerere utviklingen av nye og effektive legemidler.

Det som skiller den nye AlphaFold er dens utvidede omfang utover proteinprediksjon. DeepMind hevder at denne modellen nøyaktig kan forutsi strukturene til ligander, som er molekyler som binder seg til reseptorproteiner og induserer endringer i cellulær kommunikasjon. I tillegg kan det forutsi strukturene til nukleinsyrer, som inneholder viktig genetisk informasjon, og post-translasjonelle modifikasjoner, som involverer kjemiske endringer som skjer etter proteinskaping.

Forutsigelse av protein-ligand-strukturer er avgjørende for legemiddeloppdagelse, da det gjør det mulig for forskere å identifisere og designe potensielt kraftige molekyler med terapeutiske egenskaper. Tradisjonelt sett stoler farmasøytiske forskere på dokkingmetoder, som innebærer å simulere hvordan proteiner og ligander samhandler. Disse metodene krever referanseproteinstrukturer og foreslåtte bindingsposisjoner for liganden. Men med den nyeste AlphaFold er behovet for en referanseproteinstruktur eller foreslått posisjon eliminert. Modellen kan forutsi strukturene til proteiner som ikke har blitt omfattende karakterisert og simulere deres interaksjoner med andre molekyler. Dette nivået av modellering overgår mulighetene til gjeldende dokkingmetoder.

DeepMind understreker at deres siste modell viser betydelige fremskritt når det gjelder å forutsi antistoffbinding, et kritisk område for medikamentoppdagelse. Potensialet til AI for å forbedre vår forståelse av det intrikate molekylære maskineriet i menneskekroppen er tydelig demonstrert av den bemerkelsesverdige ytelsen til den nye AlphaFold.

Til tross for sine bemerkelsesverdige egenskaper, er ikke den nyeste AlphaFold perfekt. I en detaljert whitepaper erkjenner forskere fra DeepMind og Isomorphic Labs at systemet har begrensninger når de forutsier strukturene til RNA-molekyler. RNA-molekyler spiller en viktig rolle i å bære instruksjonene for proteinsyntese i kroppen. Det er imidlertid tydelig at både DeepMind og Isomorphic Labs jobber aktivt for å adressere denne begrensningen og videreutvikle AI-systemet deres.

