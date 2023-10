Kan AI bidra til å takle klimaendringer?

By

Kunstig intelligens (AI) har potensialet til å spille en betydelig rolle i å møte utfordringene som klimaendringene utgjør, ifølge Sims Witherspoon, lederen for klimaaksjoner ved DeepMind, Googles AI-laboratorium. I et intervju i forkant av foredraget hennes på WIRED Impact, diskuterte Witherspoon tre måter AI kan bidra til dette globale problemet.

Den første måten er gjennom AIs evne til å forbedre prediksjon og overvåking av klimaendringer. DeepMinds arbeid med nåkasting av nedbør har for eksempel vist seg å være mer nøyaktig enn andre metoder av Met Office-spådommere. Med mer nøyaktige modeller kan AI hjelpe oss med å utvikle en bedre forståelse av klimaendringer og deres implikasjoner.

Den andre måten er optimalisering av eksisterende systemer og infrastruktur. Det er ikke mulig å erstatte alle dagens systemer med grønn teknologi over natten. Derfor kan AI brukes til å optimalisere disse eksisterende systemene, noe som gjør dem mer effektive og bærekraftige.

Den tredje måten AI kan bidra på er ved å legge til rette for utvikling av nye grønne teknologier. Ved å utnytte AI-evner kan forskere og forskere akselerere oppdagelsen og distribusjonen av innovative løsninger for å bekjempe klimaendringer.

Totalt sett har AI potensialet til å være et kraftig verktøy for å håndtere klimaendringer. Det kan forbedre vår forståelse av problemet, optimalisere eksisterende infrastruktur og drive utviklingen av nye bærekraftige løsninger. Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, er det avgjørende å utforske og utnytte AIs potensial for å skape en mer bærekraftig fremtid.

Definisjoner:

– Kunstig intelligens (AI): Simulering av menneskelig intelligensprosesser av maskiner, spesielt datasystemer.

– Klimaendringer: Langsiktig endring av temperatur og typiske værmønstre på et sted.

– Optimalisering: Handlingen for å gjøre den beste eller mest effektive bruken av en situasjon eller ressurs.

– Grønn teknologi: Teknologi som er miljøvennlig og bærekraftig.

kilder:

– KABLET: (kildeartikkel)