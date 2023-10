Det dypeste beviset på bleking av korallrev oppdaget i Det indiske hav

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse i Det indiske hav, og avdekket de dypeste bevisene for bleking av korallrev som noen gang er registrert. Disse bevisene, funnet på dybder på over 90 meter, er betydelige ettersom de avslører alvorlighetsgraden av skadene på korallrevene, som er avgjørende for helsen til havets økosystem.

Publisert i Nature Communications, en studie utført av forskere fra University of Plymouth fant at områder med korallrev som ligger mer enn 90 meter under overflaten av Det indiske hav har opplevd omfattende bleking, med opptil 80 prosent av revene påvirket i visse regioner . Denne skaden kan tilskrives en 30 prosent økning i havtemperaturen i Det indiske hav.

De overraskende funnene motsier den tidligere troen på at dypere koraller var mer motstandsdyktige mot havoppvarming. Dr. Phil Hosegood, hovedforskeren for studien, uttrykte sin forbauselse, og sa: "Rev på lignende dybder over hele verden er sannsynligvis utsatt for lignende klimaendringer."

Forskerne brukte undervannsroboter og satellittgenererte oseanografiske data under studiet av det sentrale Indiahavet. Under et forskningstokt i november 2019 observerte de de første tegnene på korallbleking i dypere skjær ved bruk av fjernstyrte undervannsfarkoster utstyrt med kameraer. Denne blekingen ble forårsaket av en utdyping av termoklinen, et lag der temperaturen endres raskt med dybden, som er knyttet til regionale klimamønstre som ligner på El Nino, ytterligere forsterket av klimakrisen.

Mens noen deler av det berørte revet har vist tegn til bedring mellom 2020 og 2022, understreker forskere hvor presserende det er med økt overvåkingsinnsats i dyphavet. Mesofotiske koraller, som ble forventet å kompensere for skadene på gruntvannskoraller, viser seg også å være sårbare.

I løpet av de siste tiårene har det tropiske Indiahavet opplevd en betydelig økning i havoppvarmingen, med en gjennomsnittlig økning i havoverflatetemperaturen (SST) på rundt 1 grad Celsius fra 1951 til 2015, ifølge data fra indiske myndigheter. Denne oppvarmingen skjer med en hastighet på 0.15 grader Celsius per tiår.

Denne oppdagelsen understreker behovet for umiddelbar handling for å håndtere klimaendringer og beskytte korallrev over hele verden. Overvåkingsinnsatsen bør økes for å forstå skadeomfanget og utvikle effektive bevaringsstrategier for disse sårbare økosystemene.

