De dypeste kjente bevisene på bleking av korallrev oppdaget i Det indiske hav

En ny studie utført av forskere fra University of Plymouth har avslørt de dypeste kjente bevisene for korallbleking på et korallrev som er nesten 300 fot under overflaten i Det indiske hav. Korallbleking oppstår når stressfaktorer som endringer i temperatur, næringsstoffer eller lys får koraller til å drive ut zooxanthellae-algene som lever i vevet deres, noe som resulterer i at de blir hvite. Den vanligste årsaken til korallbleking er oppvarming av havtemperaturer på grunn av klimaendringer.

Mesofotiske koralløkosystemer, som ligger i dypere og kjøligere vann, ble tidligere antatt å tilby et tilfluktssted for gruntvannsrev. Studien fant imidlertid begrenset tilkobling mellom disse økosystemene og grunne koraller, noe som understreker behovet for å forstå deres mottakelighet for oppvarming av hav. Blekehendelsen i det sentrale Indiahavet ble tilskrevet dipolen i Det indiske hav, som forårsaket en 30 % økning i havtemperaturer og skadet 80 % av korallrevene på dyp som antas å være motstandsdyktige mot oppvarming.

Dr. Philip Hosegood, medforfatter av studien, uttrykte overraskelse over funnene, og uttalte at dypere koraller ble antatt å være motstandsdyktige mot havoppvarming på grunn av det kjøligere vannet de bor i. Imidlertid viser denne studien at dypere skjær også er utsatt for klimaendringer.

Studien, med tittelen "Mesofotisk korallbleking assosiert med endringer i termoklindybden," ble publisert i tidsskriftet Nature Communications. Forskere fra University of Plymouth har utført studier i det sentrale Indiahavet i over et tiår. Under sine forskningstokter bruker de en kombinasjon av satellittgenererte data, in situ-overvåking og undervannsroboter for å samle informasjon om regionens oseanografi og biologisk mangfold.

Forskerne oppdaget bevis på korallskader under et forskningstokt i november 2019. Fjernstyrte undervannsfarkoster med overvåkingskamera tok bilder av bleke koraller, mens rev på grunt vann ikke viste tegn til bleking. Ytterligere analyse av data samlet under toktet, samt satellittinformasjon om havtemperaturer, avslørte at blekingen var forårsaket av en utdyping av termoklinen, som skyldes at klimaendringer forsterker naturlige variasjonssykluser.

Studien fremhever sårbarheten til mesofotiske koralløkosystemer for termisk stress og understreker viktigheten av å overvåke havbunnen på dypt hav. Gjenopprettingen av store deler av revet siden blekehendelsen viser at mesofotiske koraller har potensiale til å komme seg, men øker også bekymringer om virkningen av fremtidige blekehendelser på koralldødelighet og tap av biologisk mangfold.

Forskerne konkluderte med at det er avgjørende å utvide vår forståelse av virkningene av klimaendringer på dypvannskoraller, siden disse økosystemene i stor grad fortsatt er understudert. Den kombinerte innflytelsen fra El Niño og Dipolen i Det indiske hav forverrer virkningene som føles i regionen, og understreker behovet for ytterligere forskning og bevaringsarbeid for å beskytte disse kritiske habitatene.

